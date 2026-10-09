Hombre atacó con cuchillo a sus dos tías y a su tío dentro de una vivienda

Judicial

Un grave caso de violencia intrafamiliar se registró en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, donde un hombre habría atacado con un arma blanca a tres integrantes de su propia familia, entre ellos dos mujeres y un hombre, quienes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales.

El hecho, conocido este jueves 8 de octubre, generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras que el presunto responsable fue capturado por uniformados de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información conocida inicialmente por medios locales, la agresión ocurrió en una vivienda ubicada sobre la carrera 11, entre las calles quinta y sexta, en inmediaciones del sector donde anteriormente funcionaba el antiguo cine, en pleno centro de Aguachica. En ese lugar, por circunstancias que todavía son materia de investigación, el hombre habría utilizado un cuchillo para atacar a sus dos tías y a su tío, ocasionándoles varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.

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Presuntamente en medio de la agresión también resultó lesionado el presunto atacante, quien sufrió una herida en una de sus manos. La situación provocó momentos de tensión entre los residentes de la zona, quienes, al conocer lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble, alertaron a las autoridades para solicitar una intervención que permitiera detener el ataque y prestar ayuda a las personas afectadas.

Tras recibir el llamado de emergencia, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda donde se habían presentado los hechos. Los uniformados lograron intervenir y capturar en flagrancia al hombre señalado de atacar a sus familiares, quien posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por su presunta responsabilidad en este caso de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el reporte conocido, el capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá enfrentar un proceso judicial por los presuntos delitos de tentativa de feminicidio y lesiones personales agravadas. Estas conductas serán objeto de investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse de lo sucedido.

Las tres personas afectadas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales del municipio de Aguachica, donde recibieron atención por las lesiones ocasionadas durante el ataque.

Por el momento, tampoco se conocen las identidades ni las edades de las personas involucradas, así como tampoco las circunstancias que habrían provocado la confrontación familiar. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer qué desencadenó este episodio, mientras se recopilan los elementos necesarios para avanzar en el proceso judicial contra el presunto responsable.



