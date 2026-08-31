Macabro hallazgo en un predio: encontraron un feto calcinado

Judicial

Un delicado hallazgo generó consternación durante la tarde de este domingo, luego de que habitantes de un sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de restos correspondientes a un feto de aproximadamente seis meses de gestación en un terreno.

El reporte se conoció hacia las 2:30 de la tarde, cuando ciudadanos que se encontraban en la zona observaron los restos a un costado del predio y dieron aviso inmediato a las autoridades.

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El caso se registró en el barrio 450 Años, al sur de Valledupar, específicamente en la manzana 36 de la etapa 2, en inmediaciones de un terreno conocido entre habitantes del sector como la finca Las Palmas.

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Según las primeras verificaciones conocidas, las características morfológicas observadas corresponderían preliminarmente a un periodo de gestación de entre seis y siete meses.

Sin embargo, será el análisis médico-legal el encargado de establecer con precisión la edad gestacional y aportar información que permita determinar las circunstancias que rodearon el hallazgo.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente cuánto tiempo llevaban los restos en el lugar ni cómo llegaron hasta ese punto.

Tras recibir el reporte, las autoridades activaron los procedimientos correspondientes para realizar la inspección del sitio, recuperar los restos y recopilar los elementos que puedan resultar importantes para la investigación.

Por ahora no existe una hipótesis oficial sobre lo sucedido.

El caso continuará en manos de las autoridades competentes, mientras se esperan los resultados de los análisis forenses y demás actuaciones investigativas que permitan determinar qué ocurrió antes de que los restos fueran encontrados.