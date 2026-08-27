Doble homicidio: madre e hijo fueron asesinados dentro de una vivienda

Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia dejó a una madre y a su hijo muertos durante la noche del miércoles 26 de agosto, en un caso que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como María Esperanza Maldonado Rincón y su hijo, conocido de manera preliminar como Saimon.

Publicidad

El ataque se registró después de las 11:00 de la noche, en una vivienda ubicada sobre unas escaleras de la calle 6BN, en la parte alta del barrio Sevilla, en Cúcuta.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida hasta el momento por el medio de comunicacion La Opinion, ambos fueron atacados con arma de fuego por personas cuya identidad todavía no ha sido establecida.

Saimon recibió varios impactos y murió en el sitio antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

Su madre, María Esperanza, todavía presentaba signos vitales y fue auxiliada y llevada de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

De esta manera, lo que inicialmente fue reportado como un ataque contra dos personas terminó convirtiéndose en un doble homicidio dentro de una misma familia.

Hasta el momento las autoridades no han establecido públicamente qué motivó el ataque contra madre e hijo.

Tampoco se ha confirmado cuántas personas participaron, cómo llegaron al lugar ni qué medio utilizaron para escapar después de cometer el crimen.

Unidades judiciales llegaron hasta la vivienda para realizar la inspección técnica del lugar, recopilar elementos materiales probatorios y comenzar las labores que permitan reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores también deberán establecer si existen cámaras de seguridad en sectores cercanos que hayan registrado los movimientos de los responsables antes o después del ataque.

Por ahora no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades continúan recopilando testimonios e información que permita identificar a los autores y esclarecer por qué una madre y su hijo terminaron asesinados durante la misma acción.