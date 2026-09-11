Lo sorprendieron a tiros bajo la lluvia: Marlon Andrés tenía apenas 18 años

Barrancabermeja

Un nuevo hecho con arma de fuego terminó con la vida de un joven de apenas 18 años durante la noche del jueves 10 de septiembre en Barrancabermeja.

La víctima fue identificada como Marlon Andrés Giraldo, quien resultó gravemente herido tras ser atacado en el sector de Villarelis 2, en medio de la fuerte lluvia que caía sobre la ciudad.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, Marlon habría sido interceptado por varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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En circunstancias que todavía son materia de investigación, los hombres habrían accionado un arma de fuego en repetidas oportunidades contra el joven y posteriormente escaparon del lugar.

Tras el ataque, Marlon Andrés quedó gravemente afectado y fue auxiliado rápidamente.

El joven fue trasladado hasta la Clínica Magdalena, donde ingresó para recibir atención médica de urgencia.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El caso se registró cerca de la cancha de La Independencia, un sector donde, según información a esa hora había varias personas de la comunidad participando en actividades deportivas.

Este será uno de los aspectos que deberán tener en cuenta los investigadores, pues los testimonios de quienes estaban en el lugar podrían ser claves para establecer cómo llegaron los responsables y hacia dónde huyeron.

También será fundamental determinar si existen cámaras de seguridad en viviendas, establecimientos o vías cercanas que hayan registrado el paso de la motocicleta utilizada por los atacantes.

Las autoridades trabajan ahora en reconstruir los minutos previos al ataque y determinar si el joven había llegado recientemente al sector o si permanecía allí desde antes de que aparecieran los agresores.

Las autoridades deberán establecer si Marlon era el objetivo directo, identificar a las personas que participaron y determinar la ruta utilizada para escapar.

Dentro de la investigación serán claves los testimonios, las cámaras de seguridad y los elementos encontrados en el lugar.

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