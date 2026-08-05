La tragedia golpeó dos veces: hermanos murieron con pocas semanas de diferencia

Judicial

Una familia enfrenta dos dolorosas pérdidas ocurridas con menos de un mes de diferencia en Santa Marta. Luis Alfonso Saban Moscarella, de 24 años, fue encontrado sin vida dentro de una vivienda del barrio Altos de Bahía Concha, pocas semanas después de la muerte de su hermano, Miguel Ángel Rodríguez Moscarella.

Las circunstancias de ambos fallecimientos permanecen bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado que los dos casos estén relacionados ni han entregado conclusiones definitivas sobre las causas de las muertes.

Luis Alfonso, procedente de Dibulla, La Guajira, fue encontrado durante la mañana del lunes 3 de agosto en el inmueble donde residía.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, un habitante del sector se preocupó después de intentar comunicarse con el joven durante varias horas sin obtener respuesta. Ante el silencio, decidió dirigirse hasta la vivienda para verificar qué ocurría.

Al ingresar, encontró a Luis Alfonso aparentemente sin signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades.

Patrullas de la Policía llegaron al sector y acordonaron el inmueble mientras se solicitaba la presencia de los funcionarios judiciales responsables de adelantar la inspección.

Posteriormente, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía realizaron la fijación del lugar y recolectaron elementos que podrían resultar importantes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde será sometido a los procedimientos forenses correspondientes. El dictamen permitirá determinar la causa exacta de la muerte y definir el rumbo de la investigación.

Los investigadores también buscan reconstruir las últimas horas de Luis Alfonso, establecer con quién tuvo contacto y verificar si dentro de la vivienda quedaron elementos que ayuden a esclarecer lo sucedido.

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Por ahora, cualquier versión sobre la causa del fallecimiento permanece como una hipótesis y deberá ser respaldada por los resultados forenses.

El nuevo caso ocurrió menos de 25 días después de la muerte de Miguel Ángel Rodríguez Moscarella, hermano de Luis Alfonso.

Miguel Ángel fue encontrado sin vida el pasado 9 de julio en una zona cercana a una ladrillera ubicada en el barrio Los Alpes B, también en Santa Marta.

Desde entonces, las circunstancias de ese fallecimiento permanecen bajo indagación de los organismos judiciales. Según la información disponible, todavía no se conocen públicamente conclusiones definitivas que permitan establecer qué ocurrió.

La cercanía entre las dos muertes aumentó la preocupación de la familia. Sin embargo, las autoridades deberán determinar si existe algún elemento que permita relacionar los casos o si corresponden a hechos independientes.

Tras conocer el segundo fallecimiento, la madre de los jóvenes pidió celeridad en las investigaciones y solicitó que las autoridades esclarezcan qué ocurrió con sus dos hijos.

La Fiscalía deberá revisar los elementos recopilados en ambos expedientes, los resultados de Medicina Legal y el contexto en el que se produjeron las muertes.

Mientras avanzan las diligencias, una familia permanece a la espera de respuestas después de perder a dos de sus integrantes en menos de un mes.