Capturado hombre señalado de matar a su pareja y a una niña de 11 años

Judicial

Una discusión de pareja habría sido el punto de partida de uno de los casos más estremecedores conocidos en los últimos días en Bogotá.

Un hombre de 44 años fue judicializado por el crimen de su compañera sentimental y de la hija de ella, una niña de 11 años, en hechos ocurridos en una vivienda del barrio Betania, en la localidad de Usme.

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Todo comenzó el pasado 7 de septiembre, luego de un altercado entre el hombre y su pareja.

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Horas después, la situación tomó un rumbo fatal.

La menor de edad se disponía a salir rumbo al colegio cuando el hombre la habría atacado y asfixiado.

La Fiscalía sostiene que el crimen habría sido cometido como una forma de represalia contra la madre de la niña por la discusión que ambos habían tenido previamente.

Más tarde, cuando la mujer regresó de su jornada laboral, el hombre la recibió en la vivienda y le dijo que tenía una sorpresa.

Según la informacion, le cubrió los ojos y posteriormente la atacó con un elemento cortopunzante.

Las lesiones terminaron causándole la muerte.

Después del doble crimen, el señalado habría comenzado a limpiar el inmueble con la intención de eliminar manchas de sangre y otros rastros que pudieran relacionarlo con lo ocurrido.

Durante varias horas permaneció con los cuerpos dentro de la vivienda.

Ya en la madrugada del 9 de septiembre cambió de ropa a las dos víctimas y las ubicó dentro de un vehículo: una en la parte delantera y la otra en el asiento trasero.

Luego emprendió un recorrido que inicialmente habría tenido como destino La Guajira.

Sin embargo, el trayecto cambió.

Hacia el mediodía regresó a Bogotá y posteriormente tomó la vía hacia Villavicencio.

Fue precisamente durante ese recorrido cuando su comportamiento comenzó a llamar la atención.

Cuando el vehículo se encontraba a la altura de Chipaque, Cundinamarca, varias personas se percataron de que dos de las ocupantes no reaccionaban.

La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades.

Al verificar el automotor, los uniformados encontraron los cuerpos de la mujer y la niña.

El hombre fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía.

La escena abrió de inmediato una investigación para establecer qué había ocurrido, dónde habían muerto las víctimas y por qué eran transportadas en esas condiciones.

Con los elementos recolectados, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante las audiencias, el hombre aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías consideró que debía permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso y ordenó su traslado a un centro carcelario.

Ahora será la justicia la encargada de definir la condena que deberá enfrentar por el doble crimen.