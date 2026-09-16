Dora, la mujer que murió dos días después de grave accidente en Provenza

Accidentes

Dos días después de resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido sobre el puente de Provenza, Dora Edith Castaño Mendoza murió mientras permanecía bajo atención médica.

El accidente se registró durante la mañana del domingo 13 de septiembre, aproximadamente entre las 7:00 y las 7:30, sobre la calzada superior del puente que comunica a Bucaramanga con Floridablanca.

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Dora se movilizaba en una motocicleta Yamaha, de placas FFC-34H, en sentido occidente - oriente, con dirección hacia el sector de La Cumbre.

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Por circunstancias que hasta el momento no han sido establecidas, sufrió un accidente cuando atravesaba la estructura vial.

No existe todavía una versión oficial que permita determinar si otro vehículo estuvo involucrado o qué provocó que la motociclista perdiera el control.

Personas que transitaban por el lugar se acercaron para ayudar a Dora.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de manera inmediata por particulares hasta un centro asistencial.

La mujer llegó con vida y quedó bajo atención médica.

Durante aproximadamente dos días permaneció hospitalizada mientras los médicos trataban las lesiones que había sufrido en el accidente.

Sin embargo, su condición se fue complicando.

Finalmente, durante la tarde del martes 15 de septiembre, se confirmó su fallecimiento.

Un detalle particular del caso es que Dora fue retirada rápidamente del lugar y trasladada directamente a la clínica por ciudadanos que acudieron en su ayuda.

Por esta razón, los organismos de tránsito no conocieron inicialmente el accidente en el sitio donde ocurrió.

Solo después de que el centro médico notificara su fallecimiento, personal de criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga asumió las diligencias correspondientes.

Los funcionarios se desplazaron hasta la institución médica, donde realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron formalmente la investigación del siniestro.