VIDEO: Sicario irrumpió en un local comercial y disparó sin piedad contra una pareja

Judicial

Un ataque armado registrado dentro de un establecimiento comercial dejó dos personas muertas y provocó momentos de pánico en Fusagasugá, Cundinamarca.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes se encontraban compartiendo con otras personas cuando fueron atacadas.

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De acuerdo con la información conocida por medio locales, el hecho ocurrió hacia las 8:54 de la noche, cuando dos hombres llegaron al sector a bordo de una motocicleta.

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El parrillero descendió del vehículo sin quitarse el casco, ingresó al establecimiento y disparó repetidamente contra el grupo que se encontraba reunido alrededor de una mesa.

Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la otra fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la rapidez con la que actuó el agresor, quien después de disparar salió del local y abordó nuevamente la motocicleta que lo esperaba en el exterior.

Un sicario entró con casco a un establecimiento de Fusagasugá y disparó contra Andrés Felipe González y Karen Vanessa Saldarriaga. El ataque quedó grabado. Dos sospechosos fueron capturados tras un operativo policial. pic.twitter.com/2G6bZu4rtY — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) August 3, 2026





Algunas versiones señalan que el atacante portaba un arma en cada mano durante el crimen. Este detalle hace parte de los elementos que están siendo analizados por los investigadores y deberá ser confirmado mediante los videos y las pruebas recopiladas.

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Tras el doble homicidio, los responsables emprendieron la huida por la avenida de Las Palmas.

La Policía activó un operativo y logró interceptar a dos hombres señalados de estar presuntamente relacionados con el ataque.

Los sospechosos fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentar los elementos materiales probatorios ante un juez para definir su situación jurídica.

Funcionarios de Policía Judicial recopilaron testimonios, inspeccionaron el establecimiento y aseguraron las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Los investigadores buscan establecer quién ordenó el ataque, cuál era el móvil y si Andrés Felipe González y Karen Vanessa Saldarriaga eran los objetivos directos del agresor.

También se intenta determinar si otras personas participaron en la planeación o facilitaron la huida de los responsables.

Aunque dos personas fueron capturadas, su responsabilidad deberá ser establecida dentro del proceso penal y bajo el principio de presunción de inocencia.

Las autoridades continúan analizando las pruebas para esclarecer completamente el doble homicidio.