Su cuerpo apareció, pero su cabeza no: misterio por el crimen de Edgar Ovidio Zea

Judicial

Un estremecedor homicidio es investigado por las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño luego del hallazgo del cuerpo de Edgar Ovidio Zea, quien fue encontrado decapitado en una zona rural del municipio de Zaragoza.

El cuerpo apareció en la vereda El Saltillo, en jurisdicción de Zaragoza y cerca de los límites con Segovia, en una zona donde las autoridades adelantaron las diligencias judiciales correspondientes.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento por medios locales, el hombre presentaba lesiones ocasionadas con arma cortopunzante y había sido decapitado.

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Sin embargo, uno de los detalles que mantiene abiertas varias preguntas dentro de la investigación es que la cabeza no fue encontrada junto al cuerpo.

La principal versión conocida hasta ahora señala que quienes cometieron el homicidio se habrían llevado la cabeza de Edgar Ovidio Zea después del crimen.

No obstante, esta circunstancia continúa siendo materia de investigación y hasta el momento las autoridades no han revelado quiénes estarían detrás del hecho ni cuál habría sido el motivo.

Tampoco se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, el proceso de identificación tuvo características particulares.

Según los reportes conocidos, familiares lograron establecer que se trataba de Edgar Ovidio Zea a partir de los tatuajes que tenía y las prendas de vestir que llevaba puestas.

Las primeras informaciones indican que tendría aproximadamente 43 años, aunque existen reportes periodísticos que mencionan una edad diferente, razón por la cual este dato continúa pendiente de una confirmación oficial definitiva.

Después de las diligencias realizadas en el lugar, el cuerpo fue trasladado por una funeraria hasta la morgue municipal de Segovia, debido a la cercanía con la zona donde se produjo el hallazgo.

Unidades de Policía Judicial asumieron la investigación y ahora buscan reconstruir las últimas horas de Edgar Ovidio Zea antes del homicidio.

Los investigadores deberán establecer quiénes participaron en el crimen, dónde ocurrió exactamente la agresión, si el hombre fue llevado posteriormente hasta el punto donde apareció el cuerpo y cuál fue el móvil detrás del hecho.

Por ahora no existe una hipótesis oficial que permita establecer si el homicidio estaría relacionado con una retaliación, disputa criminal, problemas personales u otra circunstancia.

Las autoridades continúan recopilando información que permita esclarecer uno de los homicidios que más conmoción ha generado en las últimas horas por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.