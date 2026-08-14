La tierra no da tregua: sismos sacuden España e Indonesia

Internacional

La actividad sísmica vuelve a generar preocupación internacional. En cuestión de horas, España e Indonesia fueron sacudidas por fuertes movimientos, registrados durante la noche del viernes 14 de agosto en horario colombiano, aunque en ambos países ya había comenzado el sábado 15.

En España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) reportó un terremoto de magnitud 5,0 a la 1:04 de la madrugada, hora local, con epicentro al noreste de Alhendín, en la provincia de Granada. El movimiento alcanzó una intensidad de entre V y VI y posteriormente se registraron varios sismos de menor magnitud en municipios cercanos.

El temblor fue percibido en diferentes puntos de Andalucía y llevó a las autoridades regionales a activar la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. También se reportaron decenas de llamadas a los servicios de emergencia y la evacuación preventiva de al menos una edificación.

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Horas antes, la misma zona de Granada había registrado otro movimiento de magnitud 3,7, con epicentro cerca de La Zubia, lo que evidencia una intensa actividad sísmica durante las últimas horas.

Indonesia sufrió un terremoto de magnitud 7,7

La situación fue más grave en Indonesia, donde un terremoto de magnitud 7,7 se produjo frente a la región de Nagekeo, en Nusa Tenggara Oriental. La agencia BMKG situó el epicentro en el mar, a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay y a una profundidad de 15 kilómetros.

El fuerte movimiento provocó una alerta de tsunami para varias zonas costeras y obligó a miles de habitantes a abandonar preventivamente sectores cercanos al mar. El monitoreo llegó a detectar variaciones del nivel del agua de hasta 0,94 metros en Maurole-Ende. Posteriormente, la BMKG informó que la amenaza de tsunami había terminado.

De acuerdo con el balance preliminar de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), dos personas murieron y una resultó herida en Sikka. Además, se reportaron daños en edificaciones y varias réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 6,2. Las autoridades continúan evaluando la magnitud de las afectaciones.

Los dos episodios se produjeron con pocas horas de diferencia y mantienen bajo vigilancia a las autoridades sismológicas de ambos países ante la posibilidad de nuevas réplicas.