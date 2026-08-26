“Hacer invivible el país”: la frase que terminó con Viviana Marín sin visa de EE. UU.

Colombia

Una declaración realizada semanas atrás terminó teniendo consecuencias para Viviana Marín, dirigente de la Juventud Comunista Colombiana (Juco) en Bogotá. El Gobierno de Estados Unidos confirmó la revocatoria de su visa, decisión que le impide utilizar ese documento para ingresar a territorio estadounidense.

El anuncio fue realizado por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien ya había advertido desde junio que las declaraciones de la dirigente colombiana serían revisadas por las autoridades de ese país.

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La controversia nació de un video difundido después de las elecciones presidenciales. En la grabación, Marín hablaba ante integrantes de su organización sobre la oposición que desarrollarían frente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Durante su intervención manifestó que debían permanecer en las calles y habló de “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”, expresión que rápidamente generó críticas y terminó trascendiendo las fronteras colombianas.

El Gobierno estadounidense interpretó esas declaraciones de manera negativa. Landau sostuvo que una persona puede expresar sus posiciones políticas, pero recordó que tener acceso a Estados Unidos no constituye un derecho para un ciudadano extranjero.

Posteriormente confirmó que, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, la visa de Marín había sido revocada.

Viviana Marín rechazó que sus palabras representaran una invitación a generar hechos violentos.

Según explicó posteriormente, su mensaje estaba relacionado con mantener una movilización social y política permanente, pero pacífica, como mecanismo de oposición al nuevo Gobierno. También aseguró que fragmentos de su intervención fueron difundidos sin el contexto completo.

La dirigente también ha denunciado haber recibido amenazas después de la difusión masiva del video.

La controversia tuvo repercusiones dentro del país. Contra Marín fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunta instigación a delinquir, relacionada con las declaraciones conocidas en el video.

Esto no significa que haya sido declarada responsable de algún delito. Corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para que la actuación judicial avance.

De igual manera, la decisión estadounidense sobre su visa es de carácter migratorio y no constituye una condena penal.

Lo que comenzó como un discurso político después de las elecciones terminó convirtiéndose en una controversia internacional que ahora deja una consecuencia concreta: Viviana Marín se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos.