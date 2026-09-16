¿Los sintió? Una seguidilla de sismos se registró este miércoles en Colombia

Colombia

La tierra volvió a moverse con fuerza este miércoles 16 de septiembre en Chocó. Durante el transcurso del día, y especialmente en horas de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado varios eventos sísmicos en diferentes municipios del departamento.

La mayor actividad se concentró durante la tarde, cuando se presentaron varios movimientos superiores a magnitud 4. El de mayor intensidad registrado en la secuencia alcanzó magnitud 4,7, con una profundidad de 40 kilómetros y epicentro en Medio San Juan (Andagoya).

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También se registraron movimientos de magnitud 4,4 en Sipí e Istmina, con profundidades cercanas a los 40 kilómetros.

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Pero la actividad no se limitó a estos eventos. A lo largo de la jornada, el SGC también reportó otros movimientos de magnitudes 3,1, 3,3, 3,4 y 3,6, localizados principalmente en Istmina y Medio San Juan.

La seguidilla vuelve a llamar la atención sobre la actividad sísmica que se viene presentando en esta zona del Pacífico colombiano. El SGC ha explicado que en sectores de Chocó se ha identificado recientemente una concentración de sismos relativamente superficiales, con características de un enjambre sísmico.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre afectaciones de consideración asociadas a los movimientos registrados durante este miércoles.