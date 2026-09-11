Torres Gemelas: se cumplen 25 años del 11-Septiembre que estremeció al mundo

Internacional

Han pasado exactamente 25 años, pero las imágenes siguen formando parte de la memoria colectiva de millones de personas: un avión entrando contra una de las Torres Gemelas, una columna de fuego elevándose sobre Manhattan y, minutos después, dos de los edificios más reconocibles de Nueva York desplomándose ante los ojos del mundo.

Este viernes 11 de septiembre de 2026, Estados Unidos conmemora el aniversario número 25 de los ataques terroristas del 11-Septiembre, una jornada que transformó no solamente a ese país sino también la aviación, los sistemas de seguridad y la política internacional.

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En Nueva York, familiares de las víctimas, sobrevivientes, socorristas y autoridades volvieron a reunirse en el lugar donde alguna vez se levantaron las Torres Gemelas. La ceremonia privada del National September 11 Memorial & Museum comenzó a las 8:40 de la mañana y contempla la tradicional lectura de los nombres de quienes perdieron la vida.

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🕊️🚨 Este 11 de septiembre se cumplen 25 años del ataque terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center (#WTC) en Nueva York y el Pentágono, un acontecimiento que conmocionó al planeta.



A un cuarto de siglo del histórico suceso, el mundo rememora a las víctimas y… pic.twitter.com/zXaH3cgG7H — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 11, 2026

Las 8:46 de la mañana

El primer momento que quedó grabado para siempre ocurrió a las 8:46 a. m. del 11 de septiembre de 2001, cuando el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Solo 17 minutos después, a las 9:03 a. m., el vuelo 175 de United Airlines chocó contra la Torre Sur. Para ese momento, millones de personas alrededor del planeta ya observaban en directo lo que sucedía en Nueva York.

A las 9:37 a. m., otro avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, impactó contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La Torre Sur cayó a las 9:59 a. m.

Cuatro minutos después, a las 10:03 a. m., el vuelo 93 de United Airlines se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Finalmente, a las 10:28 a. m., se desplomó la Torre Norte. Todo había ocurrido en menos de dos horas.

2.977 personas perdieron la vida

De acuerdo con el National September 11 Memorial & Museum, los ataques provocaron la muerte de 2.977 personas de 90 países, sin contar a los 19 secuestradores.

De ellas, 2.753 murieron en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 a bordo del vuelo 93.

Entre las víctimas también estuvieron cientos de miembros de los organismos de emergencia que ingresaron a las Torres Gemelas mientras miles de personas intentaban salir. El 11-S representó una de las mayores pérdidas de personal de rescate en un solo día en la historia estadounidense: entre ellos murieron 343 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Una ceremonia especial 25 años después

Este aniversario tiene una carga especialmente simbólica.

En Ground Zero, como se conoce al lugar de Manhattan donde estaban las Torres Gemelas, familiares volvieron a pronunciar uno por uno los nombres de las víctimas.

Además de los tradicionales momentos de silencio correspondientes a los impactos de los aviones y al desplome de las torres, este año se incorporó un nuevo momento de silencio para recordar a las personas que posteriormente murieron por enfermedades relacionadas con la exposición al polvo y sustancias tóxicas liberadas tras el colapso del World Trade Center.

El vicepresidente JD Vance acudió a los actos en Nueva York, donde también estuvieron los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. El presidente Donald Trump, por su parte, participó este viernes en la conmemoración realizada en el Pentágono.

También se realizan homenajes en Shanksville, Pensilvania, donde cayó el vuelo 93.

Las dos columnas de luz volverán al cielo de Nueva York

Cuando llegue la noche, uno de los símbolos más reconocidos de la conmemoración volverá a iluminar Manhattan.

El denominado Tribute in Light proyectará dos enormes columnas de luz azul hacia el cielo desde el Bajo Manhattan, evocando el lugar que ocuparon las Torres Gemelas.

La instalación utiliza 88 potentes lámparas de xenón organizadas en dos cuadrados y sus haces pueden alcanzar varios kilómetros hacia el cielo. Las luces permanecerán como símbolo de recuerdo, resiliencia y homenaje a quienes perdieron la vida.

El mundo cambió después del 11-Septiembre

Las consecuencias del 11 de septiembre fueron mucho más allá de Nueva York.

Los ataques produjeron profundos cambios en los controles aeroportuarios, los sistemas de inteligencia y vigilancia y la política de seguridad estadounidense. También dieron comienzo a una etapa de operaciones militares internacionales que marcaría buena parte de las siguientes décadas.

La investigación desarrollada por el FBI se convirtió en una de las mayores de su historia, con cientos de miles de pistas analizadas para reconstruir cómo se habían preparado los ataques.

Pero 25 años después, el centro de la conmemoración vuelve a estar en las personas.

En los nombres grabados alrededor de las enormes piscinas construidas exactamente sobre las huellas que dejaron las Torres Gemelas.

En las familias que todavía llegan con flores.

En los bomberos y rescatistas que recuerdan a sus compañeros.

Y en una generación que incluso nació después de 2001 y que hoy conoce aquel martes de septiembre únicamente a través de fotografías, videos, testimonios y libros de historia.

Este 11 de septiembre de 2026, un cuarto de siglo después, Nueva York vuelve a mirar hacia el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Las torres ya no están, pero los nombres de quienes murieron aquella mañana permanecen allí.