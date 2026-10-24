No pagó el arriendo, llegaron a embargarla y encontraron un arsenal en su vivienda.

Cali

Lo que comenzó como un procedimiento judicial relacionado con una presunta deuda de arriendo terminó en un inesperado hallazgo dentro de una vivienda ubicada en el sector de Pance, al sur de Cali. Las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos que llevaron a la captura de una reconocida creadora de contenido digital.

La mujer quien quedó a disposición de las autoridades después de que se descubriera el material durante una diligencia de embargo y secuestro de bienes ordenada por un juez civil.

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Según la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, el procedimiento se adelantaba debido a un presunto incumplimiento en el pago del arrendamiento del inmueble. Sin embargo, mientras se realizaba la inspección de los bienes, las autoridades encontraron en uno de los clósets varios elementos que llamaron su atención y dieron paso a una actuación judicial.

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Durante el procedimiento fueron hallados un fusil Colt calibre 5,56, dos pistolas Glock de nueve milímetros, 977 cartuchos, un cargador adicional con 35 municiones, miras holográficas y otros accesorios.

También se encontraron 4.844 dólares en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, equipos electrónicos y sustancias que quedaron a disposición de las autoridades para las respectivas verificaciones.

De acuerdo con los reportes conocidos, la mujer no contaba con los permisos correspondientes para la tenencia del armamento, situación que motivó su captura durante el procedimiento.

Las autoridades buscan establecer la procedencia de los elementos encontrados y determinar las circunstancias en las que llegaron al inmueble.





Tras su captura, la influencer fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Durante la audiencia, la creadora de contenido no aceptó los cargos formulados en su contra. Posteriormente, el juez decidió imponerle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

Es importante aclarar que esta decisión no constituye una condena y que la mujer conserva su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.