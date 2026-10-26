Asesinaron a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, frente a su hijo

Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de Cúcuta durante la noche de este lunes 26 de octubre de 2026. Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la capital de Norte de Santander y precandidato a la Alcaldía, fue asesinado con arma de fuego cuando se movilizaba en su camioneta por el Anillo Vial Occidental, en inmediaciones de una estación de servicio.

Según información preliminar, Castellanos se desplazaba en compañía de su hijo menor de edad cuando, por circunstancias que son materia de investigación, detuvo su vehículo y descendió para hablar con un hombre que se encontraba en una motocicleta. En ese momento, el sujeto habría desenfundado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra el exfuncionario, quien perdió la vida en el lugar.

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Una de las versiones conocidas señala que el motociclista presuntamente habría golpeado la parte posterior de la camioneta, provocando que Castellanos detuviera su marcha para verificar lo sucedido. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente y será objeto de las investigaciones correspondientes.

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El homicidio se registró en un sector de la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Los Patios. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana, personal de la Fiscalía General de la Nación y organismos encargados de adelantar la inspección judicial y recopilar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.

Gobernación ofrece recompensa de hasta $50 millones

Tras conocerse el asesinato, George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, confirmó que la Gobernación dispuso una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

El funcionario explicó que, de acuerdo con las primeras versiones recogidas en el sitio, Castellanos habría descendido de su vehículo después de un supuesto incidente con una motocicleta, momento que habría aprovechado el atacante para dispararle.

Quintero también se refirió a las condiciones de seguridad del exsecretario y señaló que, según la información suministrada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), Castellanos contaba con un esquema de protección. No obstante, al momento del homicidio aparentemente no se encontraba acompañado por sus escoltas, situación que también será verificada.

Sobre posibles amenazas contra el exfuncionario, el secretario manifestó que no tenía conocimiento de antecedentes de esta naturaleza y pidió permitir que las autoridades judiciales avancen en sus investigaciones antes de establecer las causas del ataque.

Miguel Castellanos tenía aspiraciones a la Alcaldía de Cúcuta

Castellanos había ocupado el cargo de secretario de Gobierno de Cúcuta y figuraba entre las personas con aspiraciones políticas para disputar la Alcaldía de la capital nortesantandereana en las próximas elecciones territoriales.

Su asesinato generó preocupación entre dirigentes políticos y personas cercanas al exfuncionario, varias de las cuales llegaron hasta el sitio de los hechos durante las labores adelantadas por las autoridades.

En medio de las primeras informaciones también se recordó que su hermano, Alejandro Castellanos, había estado relacionado con un atentado ocurrido durante una campaña electoral en el departamento de Arauca. De acuerdo con lo señalado durante la transmisión periodística, actualmente atravesaría una delicada situación de salud, información sobre la cual no se conocía un parte médico oficial actualizado.

Por ahora, las autoridades no han establecido si el homicidio de Miguel Castellanos guarda alguna relación con su actividad política, situaciones personales o posibles amenazas.

Autoridades investigan las circunstancias del asesinato

Los investigadores también deberán determinar si el supuesto choque contra la camioneta fue provocado intencionalmente para obligar a Castellanos a detenerse, así como establecer la ruta de escape utilizada por el responsable.

La escasa iluminación en algunos tramos del Anillo Vial Occidental y las dificultades relacionadas con la disponibilidad de cámaras de vigilancia fueron señaladas durante la cobertura del caso como posibles obstáculos para reconstruir lo sucedido.

Mientras avanzan las labores judiciales, la Gobernación de Norte de Santander mantiene el ofrecimiento de recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya al esclarecimiento del homicidio.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, que deberán determinar los móviles del asesinato e identificar a las personas involucradas.