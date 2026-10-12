Le dispararon a un niño de 12 años por intentar defenderse de unos ladrones

Judicial

Un niño de tan solo 12 años resultó herido en el pecho luego de recibir un disparo con un arma traumática durante un atraco registrado el domingo 11 de octubre en el barrio Pablo VI, al sur de Bucaramanga. El menor se encontraba acompañado de su padre cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y que, tras cometer el robo, escaparon del lugar.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, padre e hijo habían llegado hasta un establecimiento comercial ubicado en la carrera 11 con calle 68, en el sector de La Victoria, con la intención de comprar un protector solar. Sin embargo, mientras realizaban esta diligencia, fueron abordados por dos sujetos vestidos de negro que se desplazaban en una motocicleta Suzuki Gixxer del mismo color.

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Según el relato entregado por el padre a las autoridades, los delincuentes los intimidaron y, mediante amenazas, lograron apoderarse de una cadena de oro avaluada en aproximadamente dos millones de pesos. No conformes con lo robado, los hombres también le exigieron al niño que entregara una pulsera que llevaba puesta, situación que provocó una reacción inesperada por parte del menor.

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En medio del atraco, el pequeño intentó defenderse lanzando un casco de motocicleta contra los asaltantes. Fue entonces cuando, según la versión conocida por la Policía, uno de los delincuentes accionó un arma, al parecer traumática, y le disparó al niño, causándole una herida en el pecho. Segundos después, los responsables emprendieron la huida en dirección al sector de La Salle, mientras las personas que se encontraban cerca intentaban auxiliar al menor.

Ante la gravedad de lo sucedido, el niño fue trasladado de inmediato por particulares hasta la Clínica de la Policía Nacional, donde recibió atención médica. Los profesionales de salud determinaron que presentaba una herida ocasionada por proyectil en la región anterior del tórax, específicamente a la altura del cuarto espacio intercostal. Aunque la valoración inicial indicó que la lesión aparentemente no comprometía su vida, se dispuso su remisión en ambulancia a la Clínica Chicamocha para una evaluación especializada.

Entre tanto, uniformados adscritos al CAI La Victoria acudieron al lugar de los hechos, donde encontraron una vainilla correspondiente a un arma traumática y un perdigón de goma de color negro. Estos elementos fueron preservados como posibles evidencias para las investigaciones que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

Tras recibir las características de los sospechosos, varias patrullas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga activaron un plan de búsqueda y cierre de vías en sectores cercanos, especialmente hacia La Salle, por donde presuntamente escaparon los responsables. Sin embargo, el operativo inicial no permitió localizar a los dos hombres involucrados en este hecho de inseguridad.

El caso quedó en conocimiento de las unidades de Policía Judicial, que adelantarán las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades buscarán establecer la identidad y el paradero de los responsables del atraco que terminó dejando herido a un niño de 12 años, quien únicamente acompañaba a su padre a realizar una compra cuando fue víctima de este violento episodio.