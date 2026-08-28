Disparos en una zona boscosa acabaron con la vida de Breiner Andrés en Bucaramanga

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Un hombre identificado como Breiner Andrés Linero Rueda perdió la vida después de recibir un disparo en una zona boscosa del barrio Fontana, en Bucaramanga. El homicidio ocurrió durante la tarde del viernes 28 de agosto.

Según las primeras investigaciones, aproximadamente a las 4:16 de la tarde varias personas que se encontraban cerca del sector escucharon disparos provenientes de la zona boscosa, ubicada junto a las escaleras que comunican los barrios Fontana y San Luis.

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Los vigilantes del sector fueron alertados sobre lo sucedido y dieron aviso inmediato a la Policía. Minutos después, los uniformados llegaron al lugar y encontraron a Breiner Andrés con una lesión causada por un proyectil en la parte izquierda del tórax.

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Ante la gravedad de la situación, los policías auxiliaron al hombre y lo trasladaron en un taxi hasta la Clínica Foscal de Cañaveral. Sin embargo, al ingresar al centro médico ya no presentaba signos vitales.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, asumieron el caso y realizaron las labores correspondientes en el lugar donde ocurrió el homicidio. Los investigadores recopilaron testimonios y material probatorio que permita reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Posteriormente, los funcionarios se desplazaron hasta la Clínica Foscal para efectuar la inspección técnica al cadáver. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del homicidio y no se tiene información confirmada sobre los responsables o la manera en la que abandonaron el sector. La investigación continúa