El Leopardo quiere devorar al Pereira y meterse entre los ocho

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Atlético Bucaramanga afrontará este domingo 13 de septiembre una nueva batalla en la Liga BetPlay II. El conjunto santandereano se medirá ante Deportivo Pereira, a partir de las 2:00 de la tarde, en un compromiso correspondiente a la fecha 10 del campeonato colombiano.

El equipo Leopardo viajó durante la jornada del sábado 12 de septiembre rumbo a la ciudad de Cali, donde quedó concentrado para el encuentro que se disputará en el estadio Deportivo Cali.

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Los dirigidos por Pablo Peirano llegan con la necesidad de sumar y recuperar terreno en la tabla de posiciones. Atlético Bucaramanga ocupa actualmente la novena casilla, con 10 puntos, y una victoria podría permitirle acercarse o ingresar al grupo de los ocho mejores del campeonato, dependiendo de los demás resultados de la jornada.

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El conjunto auriverde cerró su preparación el viernes 11 de septiembre en el estadio Américo Montanini. Allí, el cuerpo técnico realizó los últimos trabajos tácticos y definió el grupo de jugadores que quedó disponible para afrontar este importante encuentro.

Antes del entrenamiento, el técnico Pablo Peirano y los futbolistas Cristopher Fiermarín y José Ortiz atendieron a los medios de comunicación y entregaron sus impresiones sobre el duelo ante el conjunto Matecaña.

Los convocados del Atlético Bucaramanga

Para este compromiso, el cuerpo técnico convocó a 19 jugadores. Cristopher Fiermarín y Diego Novoa aparecen como las opciones para defender el arco del conjunto santandereano.

La lista completa está integrada por:

Cristopher Fiermarín

Diego Novoa

Adrián Murillo

Nilson Castrillón

Aldair Gutiérrez

José Ortiz

Carlos Romaña

Martín Rea

Freddy Hinestroza

Félix Charrupí

Fabry Castro

Leonardo Flores

Víctor Cantillo

Kevin Londoño

Emerson Batalla

Jhon F. Salazar

Fabián Sambueza

Brandon Caicedo

Luciano Pons

La formación titular será confirmada oficialmente minutos antes del inicio del compromiso. Entre las principales cartas ofensivas aparecen Fabián Sambueza, Emerson Batalla, Brandon Caicedo y Luciano Pons.

Bucaramanga viene de empatar en Palmaseca

En su presentación más reciente, Atlético Bucaramanga empató 1-1 frente a Deportivo Cali en Palmaseca. El encuentro estuvo marcado por varias situaciones disciplinarias y terminó con las expulsiones del entrenador Pablo Peirano y del defensor José García.

Ahora, el plantel santandereano buscará dejar atrás aquel episodio y concentrarse en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones. Sumar tres puntos le permitiría mantenerse en la pelea por la clasificación y ganar confianza de cara a las siguientes jornadas.

Deportivo Pereira, por su parte, llegará después de igualar 1-1 frente a Millonarios. El conjunto Matecaña también necesita una victoria y buscará hacerse fuerte ante un Bucaramanga que ha mostrado capacidad para competir lejos del Américo Montanini.

El último recuerdo favorece al Leopardo

El antecedente más reciente entre ambos equipos resulta favorable para Atlético Bucaramanga. El pasado 10 de marzo de 2026, el equipo auriverde derrotó con contundencia 3-0 al Deportivo Pereira en el estadio Américo Montanini.

Esta vez el panorama será diferente, pero el Leopardo espera repetir una actuación sólida y regresar a Santander con un resultado que lo impulse en la tabla.

El balón comenzará a rodar a las 2:00 de la tarde. Atlético Bucaramanga tendrá una nueva oportunidad para demostrar su poder, superar al Pereira y continuar construyendo su camino hacia la clasificación en la Liga BetPlay II.