Nueva medida pondría límite a pensionados que continúan trabajando con el Estado

Colombia

La iniciativa buscaría impulsar el relevo generacional en las entidades públicas. Por ahora, el decreto no ha sido expedido y la medida no está vigente.

El Gobierno nacional estaría preparando un decreto que podría modificar las condiciones bajo las cuales los servidores públicos que ya tienen reconocida una pensión pueden continuar trabajando en entidades del Estado.

La propuesta tendría como uno de sus principales objetivos promover el relevo generacional en la administración pública, facilitando la salida de trabajadores pensionados para abrir espacios a nuevos servidores.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la iniciativa estaría siendo analizada dentro del Gobierno y podría tener impacto en distintos sectores del Estado, entre ellos el de los docentes oficiales, donde ya existe expectativa sobre el alcance que tendría una eventual reglamentación.

Un punto importante es que la propuesta no contempla quitar o modificar las pensiones ya reconocidas. El posible cambio estaría relacionado con la permanencia de una persona en un cargo público después de haber obtenido su pensión.

Actualmente, la legislación colombiana establece como regla general una edad de retiro forzoso de 70 años para quienes desempeñan funciones públicas. En determinadas circunstancias, un trabajador que cumple los requisitos para pensionarse puede continuar vinculado hasta alcanzar ese límite.

Precisamente, el nuevo decreto buscaría modificar esa dinámica y permitir una salida más rápida de quienes ya cuentan con su pensión reconocida, aunque todavía no se conocen todas las condiciones, excepciones o sectores que podrían quedar cobijados.

Será necesario esperar la publicación del texto oficial para conocer quiénes quedarían incluidos, desde cuándo comenzaría a aplicarse y qué excepciones tendría la medida.