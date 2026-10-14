Don Ricardo Martínez perdio la vida mientras cruzaba la carrera 27

Bucaramanga

La mañana de este miércoles 14 de octubre terminó en tragedia para don Ricardo Martínez Flores de 74 años, un adulto mayor que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carrera 27 con calle 54, en Bucaramanga. El hombre intentaba atravesar este importante corredor vial cuando fue impactado por una motocicleta que se desplazaba en sentido norte-sur. El fuerte golpe le ocasionó múltiples lesiones que terminaron provocándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.



Según información preliminar, don Ricardo se encontraba cruzando la carrera 27 cuando, al parecer, no advirtió la presencia de una motocicleta que avanzaba por el carril derecho de la vía. En ese momento se produjo el impacto que lo dejó tendido sobre el pavimento. Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente todavía no han sido establecidas por las autoridades, que deberán determinar si existieron otros factores que pudieron influir en lo sucedido.

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Varias personas que transitaban por el sector se detuvieron al observar lo ocurrido y se acercaron para intentar auxiliar al adulto mayor mientras llegaban los organismos de emergencia. La situación generó preocupación entre conductores, motociclistas y peatones que se encontraban en esta concurrida zona de Bucaramanga. Minutos después llegó una ambulancia, pero cuando el personal médico revisó a don Ricardo confirmó que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido.

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Por su parte, el motociclista involucrado en el accidente también resultó lesionado como consecuencia de la colisión. El conductor recibió asistencia y posteriormente fue trasladado a un centro médico para una valoración más detallada. Hasta el momento no se ha conocido un reporte oficial sobre su estado de salud ni la gravedad de las lesiones que presentó.



Tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo Martínez Flores, unidades de la móvil de criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga llegaron al lugar para adelantar la inspección técnica del cuerpo y recopilar los elementos necesarios para la investigación. Durante estas diligencias fue necesario restringir temporalmente la circulación vehicular en el sector, mientras los funcionarios realizaban el procedimiento correspondiente. Una vez finalizaron las labores, se habilitó nuevamente el paso de los vehículos.



El cuerpo de don Ricardo será trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bucaramanga, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.



Las autoridades de tránsito continúan con las investigaciones para establecer con precisión cómo se presentó el accidente. Por ahora, se conoce que el adulto mayor intentaba cruzar la carrera 27 cuando fue alcanzado por la motocicleta, pero será el análisis de los elementos recopilados durante la inspección el que permita esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.