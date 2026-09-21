Esteban salió a comer con su familia y terminó baleado durante un robo: murió horas después.

Medellín

Lo que debía ser una visita para compartir con su familia terminó con la muerte de Esteban Ramírez Parra, de 38 años, quien falleció después de recibir un disparo durante un presunto hurto registrado en Medellín.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 30 con carrera 70, en el barrio Belén Rosales, comuna 16.

Publicidad

Esteban acababa de salir de un establecimiento de comidas rápidas y se movilizaba en un vehículo junto a su hermana.

Publicidad

Según la información conocida por el medio prensa paisa laoriginal, durante el recorrido una motocicleta se habría atravesado frente al automóvil, obligándolos a detenerse.

Uno de los ocupantes de la moto se acercó al vehículo y habría iniciado el robo.

De acuerdo con las primeras versiones, los responsables se apoderaron de dos teléfonos celulares y una cadena.

En medio del hecho, uno de los señalados delincuentes habría exigido a Esteban que entregara sus pertenencias.

Fue entonces cuando el hombre recibió un disparo en la parte frontal del cuerpo.

Tras lo ocurrido, los responsables escaparon rápidamente a bordo de la motocicleta.

Esteban quedó gravemente herido dentro del vehículo y fue trasladado hasta la Clínica Medellín Occidente, donde recibió atención médica.

La gravedad de la lesión obligó a los especialistas a practicarle una intervención quirúrgica.

Durante varias horas sus familiares permanecieron pendientes de su evolución.

Sin embargo horas mas tarde se confirmó su muerte debido a la gravedad de la herida.

Esteban trabajaba en Armenia, Quindío, donde se desempeñaba como jefe de ventas de Coca-Cola.

Había viajado pocos días antes a Medellín con el propósito de visitar a sus familiares.

Precisamente la noche del ataque había salido a comer junto a ellos y regresaba acompañado de su hermana cuando fueron interceptados.

Investigadores cuentan con registros de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Estos videos podrían permitir reconstruir los movimientos de los responsables antes y después del ataque, además de establecer la ruta utilizada para escapar.

﻿