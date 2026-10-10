Cámaras habrían captado el momento exacto del ataque a Sergio Andrés en Alfonso López

Bucaramanga

La violencia volvió a dejar una víctima fatal en Bucaramanga durante la tarde de este sábado 10 de octubre. El hombre que perdió la vida fue identificado como Sergio Andrés Rodrigues Cadena, de 35 años, conocido como ‘Pápanelo’, quien fue atacado a disparos cuando se encontraba en inmediaciones de la carrera 8 con calle 43, en el barrio Alfonso López. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, las heridas que recibió terminaron provocándole la muerte.



Según información preliminar, el ataque se registró aproximadamente a las 3:03 de la tarde, momento en el que varios habitantes del sector alertaron a las autoridades, después de escuchar una serie de detonaciones. En medio de la situación, algunas personas auxiliaron al hombre herido y lo subieron a una camioneta blanca tipo platón, en la que fue llevado hasta el Hospital Universitario de Santander, con la esperanza de que pudiera recibir atención médica a tiempo.



Sergio Andrés presentaba dos heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en el pecho, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud. Pese a su traslado al centro hospitalario y a la atención recibida, minutos después se confirmó su fallecimiento. La noticia dio paso a las diligencias judiciales encaminadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer quiénes estarían detrás de este nuevo hecho de violencia.

Publicidad



De acuerdo con las versiones conocidas inicialmente, los responsables habrían llegado al sector a bordo de una motocicleta desde la cual se habría cometido el ataque.



Hasta el lugar se desplazaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quienes acordonaron la zona donde ocurrieron los hechos para facilitar la recolección de elementos materiales probatorios. Posteriormente, personal judicial adelantó las diligencias correspondientes, incluida la inspección técnica al cadáver y su traslado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Por ahora, se desconocen los motivos que habrían desencadenado el homicidio de Sergio Andrés Rodrigues Cadena, conocido como ‘Pápanelo’. Las autoridades avanzan en las investigaciones para reconstruir sus últimos momentos, determinar las circunstancias del ataque e identificar a quienes participaron en el crimen.



