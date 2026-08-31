Jorge Arias murió en combate durante operación del Ejército

Cali

Un soldado profesional murió y un suboficial resultó herido durante un combate registrado en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, mientras unidades del Ejército Nacional adelantaban operaciones contra una estructura armada ilegal.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 30 de agosto de 2026, en el corregimiento de Santa Lucía, donde se encontraban desplegadas tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 10, unidad perteneciente a la Tercera Brigada del Ejército.

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De acuerdo con el reporte entregado por la institución, los militares sostuvieron un combate con integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez.

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En medio de los enfrentamientos perdió la vida el soldado profesional Jorge Arbey Díaz Arias, quien se encontraba participando en las operaciones que se desarrollaban en esta zona del Valle del Cauca.

Un suboficial también resultó herido. Según el Ejército, recibió atención médica inmediata por parte del personal desplegado en el área, logró ser estabilizado y posteriormente fue evacuado hasta un centro asistencial en Cali, donde continuó bajo atención médica.

La Tercera Brigada lamentó la muerte de Díaz Arias y anunció acompañamiento integral y psicosocial para sus familiares. La institución destacó además su trayectoria, disciplina y servicio dentro de las Fuerzas Militares.

Tras el combate, las operaciones militares continuaron en el corregimiento de Santa Lucía y sectores aledaños, con el objetivo de ubicar a integrantes de la estructura ilegal y reforzar la seguridad de las comunidades rurales.

Hasta el momento, el Ejército no ha informado sobre capturas o bajas entre los integrantes del grupo con el que se produjo el enfrentamiento.

Las autoridades militares permanecen desplegadas en esta zona de Tuluá y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el desarrollo de las operaciones.