Se refugiaron juntas bajo una mesa y fueron encontradas abrazadas tras el terremoto

Cali

Las labores de búsqueda entre los escombros que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia siguen revelando historias profundamente dolorosas.

Una de ellas ocurrió en Cali, Valle del Cauca, donde organismos de socorro trabajaban entre los restos del edificio María Elvira Lloreda, ubicado en el sector de Cuarto de Legua, una de las estructuras afectadas por el fuerte movimiento sísmico.

Mientras los rescatistas avanzaban entre bloques de concreto, polvo y elementos destruidos, llegaron hasta lo que antes del colapso correspondía al comedor de una de las viviendas.

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En ese punto fueron encontradas tres hermanas: María Nelsida Hincapié Martínez, de 72 años; María del Socorro, de 68; y Luz Aida Hincapié Martínez, de 64 años.

Las tres fueron halladas sin vida y juntas bajo los restos de una mesa.

De acuerdo con las versiones que se han conocido sobre el rescate, las hermanas habrían intentado protegerse debajo de la mesa cuando comenzó el terremoto y la estructura empezó a colapsar.

Cuando los organismos de socorro lograron llegar hasta ellas, las encontraron abrazadas, una escena que causó profunda conmoción entre quienes participaban en las labores de recuperación.

La ubicación de los cuerpos permite considerar que las mujeres permanecieron juntas durante la emergencia.

Personas cercanas han recordado a las tres mujeres por la estrecha relación que mantuvieron durante años.

Además, eran vecinas de las trillizas Saavedra Caicedo, otra familia afectada por el terremoto en este sector de Cali.

La historia de María Nelsida, María del Socorro y Luz Aida se convirtió así en una de las escenas más conmovedoras encontradas durante las labores de búsqueda: tres hermanas que buscaron refugio en el mismo lugar y fueron encontradas juntas bajo los escombros.

Los organismos de emergencia continúan trabajando en diferentes estructuras afectadas mientras avanza la identificación de personas, la evaluación de daños y la atención de las familias golpeadas por el terremoto.