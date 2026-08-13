El terremoto los sorprendió en casa: una familia completa murió bajo los escombros

Cali

Una de las historias más dolorosas que deja el terremoto registrado en Colombia el lunes 10 de agosto se conoció en Cali, donde una pareja y su pequeño hijo fueron encontrados sin vida entre los escombros de la edificación en la que se encontraban.

Las víctimas fueron identificadas como Kevin Andrés Cadavid, su esposa Yazmín Montoya y su hijo Damián Cadavid Montoya.

La familia se encontraba hacia las 7:34 de la mañana en el edificio Ariguaní, ubicado en inmediaciones de la carrera 67 con calle 3, cuando comenzó el fuerte movimiento sísmico.

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De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento por medios locales, ante la intensidad del terremoto los padres habrían intentado proteger a Damián cubriéndolo con sus cuerpos mientras buscaban mantenerse juntos.

La familia no alcanzó a salir del inmueble antes de que parte de la estructura colapsara. Kevin, Yazmín, Damián y la mascota que los acompañaba quedaron atrapados bajo los escombros.

Después del colapso comenzaron las labores de búsqueda y rescate. Familiares y personas cercanas permanecieron durante horas esperando noticias mientras los organismos de emergencia trabajaban entre los restos de la edificación.

Durante las operaciones circularon versiones sobre posibles señales provenientes de sectores donde se presumía que podían existir personas atrapadas, aumentando la esperanza de encontrarlas con vida.

Sin embargo, con el paso de las horas los equipos de rescate localizaron sin vida a Kevin, Yazmín y al pequeño Damián.

Según los reportes conocidos sobre el rescate, los tres fueron encontrados juntos y abrazados. Esta circunstancia ha llevado a considerar que los padres habrían intentado proteger a su hijo hasta los últimos momentos, aunque la dinámica exacta de lo ocurrido durante el colapso no ha sido establecida oficialmente.

La mascota de la familia también habría sido encontrada sin vida, según las primeras versiones.

El hallazgo causó profundo dolor entre familiares, amigos y personas que permanecían en los alrededores esperando información sobre la familia.

La imagen descrita por quienes conocieron detalles del rescate se convirtió en una de las historias humanas más estremecedoras que deja la emergencia: unos padres que, en medio del colapso, habrían buscado proteger a su hijo mientras permanecían juntos.

Las autoridades y organismos de socorro continúan trabajando en las estructuras afectadas por el terremoto, mientras avanzan las labores de búsqueda, recuperación y evaluación de daños en Cali.