Atraco salió mal: empresario reaccionó y un presunto ladrón terminó muerto

Cali

Un presunto intento de hurto terminó convertido en un intercambio de disparos en el barrio Belalcázar, en Cali, luego de que un empresario reaccionara cuando varios hombres que se movilizaban en motocicleta lo abordaron mientras se encontraba junto a su pareja.

El hecho ocurrió cuando el ciudadano, de 40 años, se disponía a subir a una camioneta.

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De acuerdo con la información preliminar, los hombres se acercaron hasta el vehículo y uno de ellos descendió de la motocicleta para intimidar al empresario y exigirle sus pertenencias.

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Las versiones iniciales conocidas sobre el caso señalan que al menos dos hombres participaron directamente en el intento de hurto. Otros reportes hablan de la presencia de un tercer sujeto que se movilizaba en otra motocicleta y que habría escapado tras percatarse de lo ocurrido.

En cuestión de segundos, la situación cambió.

El empresario portaba un arma de fuego y reaccionó frente a la intimidación, produciéndose un intercambio de disparos en plena vía pública.

Uno de los señalados participantes del supuesto atraco recibió varios impactos y murió en el lugar.

Otro hombre, señalado preliminarmente como su acompañante, resultó gravemente afectado y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia de las autoridades.

El empresario tampoco salió ileso.

Según la información conocida posteriormente, recibió un impacto en la mano izquierda y tuvo que recibir atención médica.

Habitantes del sector aseguraron que todo ocurrió en pocos segundos.

Uno de los testigos señaló que escucharon aproximadamente seis o siete detonaciones mientras se desarrollaba la situación.

Tras el intercambio, uno de los hombres quedó tendido junto a la camioneta, mientras que otro de los involucrados terminó lesionado.

El supuesto tercer participante habría escapado rápidamente en motocicleta.

Unidades de la Policía llegaron posteriormente al barrio Belalcázar y aseguraron la zona para permitir las diligencias judiciales.

La investigación deberá establecer con precisión la secuencia de los hechos, determinar cuántas personas participaron en el presunto atraco y analizar las armas utilizadas.

Aunque inicialmente se ha conocido que el empresario reaccionó para protegerse a sí mismo y a su acompañante, corresponderá a las autoridades judiciales determinar si su actuación se ajustó a una eventual legítima defensa.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes para establecer responsabilidades.

La información preliminar conocida por medios locales señala que uno de los presuntos responsables quedó capturado después de resultar lesionado durante el intercambio de disparos.