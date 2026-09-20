Soldado profesional murió en accidente de moto en el norte de Bucaramanga

Bucaramanga

Un recorrido que, al parecer, tenía como propósito recoger a una persona terminó de manera fatal para Ricardo Alexander Guerrero Gualdrón, un soldado profesional de 26 años que murió en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre en el norte de Bucaramanga.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 3 de la vía al Mar, a la altura del barrio El Rosal y antes de llegar al puente peatonal del sector de Colorados.

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De acuerdo con información preliminar, Ricardo se desplazaba en una motocicleta en sentido norte-sur. Cuando se aproximaba a una curva, por circunstancias que todavía son investigadas, habría perdido el control del vehículo y terminó chocando contra una canaleta ubicada a un costado de la carretera.

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Después del impacto, el motociclista sufrió varias caídas y recibió un fuerte golpe en la cabeza. La lesión le habría ocasionado un trauma craneoencefálico severo que terminó siendo mortal.

Conductores intentaron auxiliarlo

Ricardo fue encontrado sobre la vía por varios conductores que transitaban por el lugar. Algunas personas intentaron prestarle los primeros auxilios mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia.

Sin embargo, cuando los organismos de emergencia llegaron al sitio y valoraron al joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Versiones conocidas de manera preliminar indican que el soldado profesional habría llegado previamente a su vivienda, pero decidió salir nuevamente para recoger a una persona. En medio de ese recorrido ocurrió el accidente que acabó con su vida.

Unidades de Tránsito de Bucaramanga acordonaron el lugar y adelantaron la inspección técnica del accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control de la motocicleta. También se verificará si el joven llevaba puesto el casco de seguridad y si había consumido bebidas embriagantes, situaciones mencionadas en versiones preliminares, pero que hasta el momento no cuentan con una confirmación oficial.

El dictamen de Medicina Legal y los resultados de la investigación permitirán determinar las causas de la muerte y los factores que influyeron en este fatal accidente.