Pensionado de la DIAN fue encontrado sin vida tras intenso operativo de búsqueda

Santander

La búsqueda de Jaime Alberto Durán Uribe, de 72 años, terminó durante la mañana de este jueves 10 de septiembre con el hallazgo de su cuerpo en aguas del río Suárez, en un sector ubicado entre los municipios de Socorro y Simacota, Santander.

El operativo contó con la participación de voluntarios de los cuerpos de bomberos de ambos municipios y unidades de la Defensa Civil, quienes adelantaban labores en diferentes puntos del afluente.

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Finalmente, el cuerpo fue ubicado aproximadamente cinco kilómetros aguas abajo del puente Vásquez, en inmediaciones de la finca San Pedro, jurisdicción de Simacota.

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Tras ubicar el cuerpo, los organismos de emergencia adelantaron las labores necesarias para su recuperación y dieron aviso a las autoridades competentes para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

Será mediante las diligencias forenses y la investigación del caso que se establezcan las circunstancias exactas de la muerte de Jaime Alberto.

Jaime Alberto Durán Uribe era pensionado de la DIAN y residía solo en el centro de Socorro, municipio reconocido como la Capital Comunera de Colombia.

Tenía 72 años, era separado y padre de dos hijos.

Personas cercanas señalaron que, aunque vivía solo, mantenía una vida social activa y acostumbraba reunirse prácticamente a diario con sus amigos para compartir tertulias.

La noticia de su hallazgo generó tristeza entre familiares, allegados y quienes compartían habitualmente con él.

Luego de la recuperación del cuerpo, corresponderá a las autoridades judiciales adelantar la inspección y posterior traslado a Medicina Legal.

Los procedimientos forenses serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento y aportar elementos que permitan reconstruir qué ocurrió antes de que Jaime Alberto terminara en el río.

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