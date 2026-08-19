Bucaramanga

Sujetos en moto dispararon cerca de 10 veces contra un vehículo en Bucaramanga

Sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra el ocupante de un vehículo particular en el barrio Ricaurte. El hombre fue trasladado a un centro asistencial y su condición no sería de gravedad.

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Sujetos en moto dispararon cerca de 10 veces contra un vehículo en Bucaramanga
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Las autoridades judiciales investigan un ataque con arma de fuego registrado sobre el mediodía de este miércoles 19 de agosto en el barrio Ricaurte, en Bucaramanga, donde el ocupante de un vehículo particular resultó herido.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Diagonal 15 con calle 54, según la información preliminar conocida por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta se aproximaron al vehículo y dispararon en repetidas oportunidades contra su ocupante.

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Tras lo sucedido, el hombre fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica.

Las primeras indagaciones indican que, pese a las lesiones sufridas, su estado de salud no revestiría gravedad.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación asumió las labores encaminadas a esclarecer el ataque.


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