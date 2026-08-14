Joven de 21 años murió tras caer desde el Puente Provincial en Bucaramanga

Bucaramanga

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este viernes 14 de agosto luego de caer desde el Puente Provincial, ubicado sobre la carrera 9, en el sector de Campo Hermoso, en Bucaramanga.

La persona fallecida fue identificada como Juan David Navas Alfonso.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los hechos comenzaron aproximadamente a las 12:15 de la madrugada, cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia observaron al joven sobre una de las estructuras de protección del puente.

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En el sector también había varias personas, mientras la patrulla intentaba atender la situación.

Según el informe policial, instantes después el joven cayó desde la estructura hacia una zona ubicada debajo del puente.

Los uniformados informaron inmediatamente a la Central de Radio y solicitaron apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga.

Los socorristas comenzaron labores de búsqueda en una zona boscosa hasta conseguir ubicar al joven.

Posteriormente, personal paramédico realizó la valoración correspondiente y, hacia la 1:30 de la madrugada, confirmó que Juan David Navas Alfonso ya no presentaba signos vitales.

El lugar fue asegurado para permitir los procedimientos judiciales correspondientes.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación asumieron los actos urgentes y las diligencias relacionadas con la inspección técnica.

El cuerpo fue trasladado para los procedimientos forenses correspondientes.



