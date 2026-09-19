Capturado en Bucaramanga por violencia intrafamiliar

Judicial

Un hombre requerido para cumplir una condena por el delito de violencia intrafamiliar fue capturado durante un operativo adelantado en Bucaramanga.

El Hombre fue ubicado en el barrio La Concordia por integrantes del grupo de capturas del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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De acuerdo con la información conocida, el proceso judicial está relacionado con unos hechos registrados el 27 de julio de 2024. Ese día, García habría llegado hasta la vivienda de uno de sus sobrinos, ubicada en el mismo sector de la ciudad.

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Según la investigación, en medio de lo ocurrido presuntamente atacó a su familiar con piedras, lo golpeó y lo amenazó de muerte.

Después de la agresión, la víctima presentó la respectiva denuncia ante las autoridades, lo que permitió iniciar las labores investigativas y la recopilación de elementos dentro del proceso.

Con el avance de las actuaciones judiciales se estableció que Juan Manuel García era requerido para cumplir una condena en un establecimiento carcelario por el delito de violencia intrafamiliar.

Los investigadores lograron establecer su ubicación y materializaron la captura en el barrio La Concordia. Posteriormente, el condenado quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con los trámites correspondientes y hacer efectiva la sentencia.

Las autoridades no informaron la duración de la condena que deberá cumplir.