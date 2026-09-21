Parrillero le disparó a corta distancia: así fue el crimen de Andrés David Polo en Floridablanca

Bucaramanga

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que fue asesinado Andrés David Polo Rolón, durante la tarde del lunes 21 de septiembre en el barrio Altoviento 2 de Floridablanca. El video se convirtió en una pieza importante para la investigación, pues muestra la manera en que actuaron los responsables y algunas de sus características.

De acuerdo con la marca de tiempo de la grabación, Andrés David llegó hacia la 1:58 de la tarde a la calle 107 con carrera 37. El hombre detuvo la motocicleta Boxer negra que conducía y permaneció junto a una esquina mientras esperaba para continuar su recorrido. Durante varios segundos se observa el tránsito normal de automóviles y motocicletas. Posteriormente aparece otra motocicleta ocupada por dos hombres, quienes se acercan lentamente hasta quedar al lado de la víctima.

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El conductor llevaba una chaqueta amarilla con negro, mientras que el parrillero vestía una prenda gris. Los dos tenían cascos que dificultaban observar sus rostros. Una vez estuvieron a corta distancia, el parrillero extendió uno de sus brazos y disparó contra Andrés David. La víctima quedó desplomada sobre su motocicleta y apoyada contra el separador de la vía.

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Los atacantes permanecieron algunos segundos en el lugar y luego escaparon en el mismo vehículo. Una mujer que se encontraba cerca corrió para resguardarse al advertir lo ocurrido.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un hombre fue atacado a tiros en el barrio Alto Viento 2, en Floridablanca. La víctima se encontraba detenida sobre su motocicleta cuando varios hombres llegaron en otra moto y le dispararon. Murió en el lugar. Autoridades… pic.twitter.com/Q9d50r5m2f ➜ Le puede interesar: Video Atentado contra funcionario del Inpec en Bucaramanga ›› — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 21, 2026

La Policía recibió el reporte minutos después

Hacia las 2:05 de la tarde, la central de comunicaciones reportó una persona herida con arma de fuego en el sector. Una patrulla se desplazó hasta la dirección indicada y encontró al hombre sin signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, Andrés David Polo Rolón trabajaba como cobradiario. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han determinado si su actividad laboral guarda alguna relación con el homicidio.

Al lado de la motocicleta fue encontrado un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a la víctima. El dispositivo fue protegido por los uniformados debido a la presencia de numerosas personas y posteriormente quedó en poder de la Policía Judicial.

La zona fue acordonada mientras personal de criminalística realizaba la inspección técnica del cuerpo y recopilaba los elementos materiales probatorios.

Los investigadores revisan las cámaras instaladas en el sector y recopilan testimonios para establecer la ruta utilizada por los atacantes e identificarlos. Las causas del crimen todavía no están claras y serán materia de investigación.