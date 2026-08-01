Cámaras de seguridad captaron el asesinato de Pablo Andrés y el momento en que huyeron los sicarios

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la madrugada de este sábado 1 de agosto en Bucaramanga. Un ataque armado ocurrido en el barrio La Universidad dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 12:15 a. m. en la calle 10 con carrera 27, donde Pablo Andrés Rodríguez Díaz, conocido con el alias de 'Cóndor', se encontraba en la parte externa de un establecimiento comercial compartiendo con varias personas y consumiendo bebidas alcohólicas.

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Un video captado por una cámara de seguridad registró los instantes previos y el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta salen desde un romboy cercano y se dirigen hasta el lugar donde permanecían varias personas.

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Segundos después, el parrillero desciende de la motocicleta empuñando un arma de fuego y, sin mediar palabra, dispara en repetidas ocasiones e indiscriminadamente contra el grupo de personas, entre quienes se encontraba la víctima. Tras cometer el ataque, el hombre vuelve a abordar la motocicleta y ambos huyen del lugar a gran velocidad, sin dejar rastro.

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Como consecuencia de la agresión, dos personas mas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Rodríguez Díaz falleció debido a la gravedad de las heridas. Los otros dos lesionados continúan recibiendo atención médica.

Las autoridades avanzan en el análisis de los videos de seguridad y demás elementos materiales probatorios con el propósito de identificar y ubicar a los responsables del crimen.

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