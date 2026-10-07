Intento de robo terminó a tiros: dos hombres murieron tras enfrentarse con un policía

Bogotá

Un intento de hurto de una camioneta terminó en un violento enfrentamiento durante la noche del martes 6 de octubre en Bogotá. El saldo fue de dos presuntos delincuentes muertos y un tercero herido, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para reconstruir completamente lo sucedido.

El hecho se registró pasadas las 10:30 de la noche en el barrio La Francia, localidad de Puente Aranda, cuando un integrante de las fuerzas especiales de la Policía Nacional habría sido interceptado por tres hombres mientras llegaba a su vivienda a bordo de una camioneta.

De acuerdo con información preliminar, los señalados asaltantes pretendían despojar al uniformado del vehículo y estarían armados. Ante esta situación, el policía reaccionó utilizando su arma de dotación y se produjo un intercambio de disparos. La institución indicó preliminarmente que la reacción se habría dado bajo los parámetros de legítima defensa. Como consecuencia de los disparos, uno de los presuntos involucrados quedó gravemente herido y murió en el mismo sitio.

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Los otros dos hombres también habrían resultado lesionados, pero lograron abandonar el sector. Desde ese momento, unidades de Policía comenzaron a buscar el vehículo en el que se movilizaban, teniendo en cuenta que los heridos posiblemente intentarían llegar hasta algún centro asistencial para recibir atención médica.

La búsqueda terminó poco después en inmediaciones de la carrera 30 con avenida de las Américas, frente al servicio de urgencias de la Clínica Méderi.

Allí fue localizado un vehículo y, según los primeros reportes, en la parte trasera fue encontrado otro de los hombres sin signos vitales. El tercer involucrado, quien también presentaba heridas, alcanzó a ingresar al centro asistencial para recibir atención médica. De esta manera, el hecho dejó finalmente dos hombres muertos y un tercero lesionado.

El único sobreviviente permanece bajo atención médica y bajo custodia de las autoridades, mientras se determina su situación judicial y se espera que su declaración contribuya a esclarecer la secuencia exacta del intento de hurto y posterior enfrentamiento.

La investigación quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, cuyos funcionarios adelantan la recolección de testimonios, registros de cámaras de seguridad y demás material probatorio.

Uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es la forma exacta en que se produjo el enfrentamiento y determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas involucradas.

También se busca establecer si los hombres estarían relacionados con otros casos de hurto de vehículos ocurridos en la capital, aunque por ahora no existe información oficial que permita vincularlos con una estructura dedicada al robo de automotores.

El tercer hombre será pieza clave dentro de la investigación una vez su condición de salud permita que las autoridades avancen en las diligencias correspondientes.