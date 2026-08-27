Presunto ladrón intentó robar una cadena de oro y terminó muerto tras la reacción de la víctima

Bogota

Un presunto intento de hurto terminó con un hombre muerto luego de que, según las primeras informaciones, intentara despojar a un ciudadano de una cadena de oro utilizando un revólver para intimidarlo.

El hecho se registró en el barrio Marsella, localidad de Kennedy, en Bogotá, donde un hombre de aproximadamente 36 años habría abordado a la víctima y exigido la entrega de la joya.

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Segun las versiones dadas a medios locales, el señalado asaltante sacó un arma de fuego y amenazó al ciudadano.

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Sin embargo, en medio de la situación, la víctima también habría accionado un arma de fuego y alcanzó al presunto ladrón.

El hombre señalado de cometer el hurto quedó gravemente afectado y murió en el mismo sitio.

Junto al cuerpo quedó un revólver, que sería el arma que presuntamente utilizó para intimidar al ciudadano durante el intento de robo.

La cadena de oro fue recuperada después de lo ocurrido.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el sector mientras investigadores de la Sijín adelantaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios.

Los investigadores deberán establecer con precisión la secuencia de los hechos, verificar las armas involucradas y determinar las circunstancias en las que el ciudadano reaccionó.

También será la autoridad judicial competente la encargada de definir si la actuación de la víctima se produjo bajo una eventual legítima defensa, figura que no puede darse por establecida únicamente con las primeras versiones del caso.

Las autoridades buscan además determinar si existen cámaras de seguridad que hayan registrado el momento del intento de hurto y si el hombre fallecido actuaba solo o acompañado.