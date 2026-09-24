Dos hombres defendieron a una mujer de un adolescente: uno murió y el otro quedó herido

Bogotá

Una discusión registrada en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, terminó con un hombre muerto, otro herido y un adolescente de 17 años aprehendido por las autoridades. Según la información preliminar, las víctimas habrían intervenido después de observar una situación en la que una mujer aparentemente estaba siendo agredida.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por medios locales, los dos hombres se acercaron con la intención de detener la confrontación. En medio de ese momento, el adolescente habría sacado un arma cortopunzante y atacó a quienes intentaban intervenir, causándoles heridas de consideración.

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Ambos hombres fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales, donde quedaron bajo atención médica. Sin embargo, hacia las 2:30 de la madrugada de este jueves, uno de ellos murió debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido durante el hecho.

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El segundo hombre permanece hospitalizado mientras recibe tratamiento médico. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la evolución de su estado de salud ni sobre la gravedad exacta de las heridas que presenta.

El adolescente de 17 años fue aprehendido en flagrancia y quedó a disposición de las autoridades competentes. Debido a su edad, el proceso se adelanta bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que será el encargado de definir su situación jurídica.

Los investigadores deberán establecer con precisión cómo comenzó la discusión, qué tipo de agresión se estaba presentando contra la mujer y en qué momento los dos hombres decidieron intervenir.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y demás elementos que permitan reconstruir la secuencia de lo ocurrido y esclarecer las circunstancias en las que uno de los hombres perdió la vida mientras aparentemente intentaba ayudar a una mujer.































