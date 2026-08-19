Bogota

Cámaras captaron el momento en que un hombre atacó a un policía dentro de un CAI

Un subintendente sufrió heridas en la cabeza y un antebrazo después de ser atacado dentro del CAI. Cámaras de seguridad habrían registrado el momento de la agresión.

Por · Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Cámaras captaron el momento en que un hombre atacó a un policía dentro de un CAI
captura de pantalla
Publicidad
Area Andina julio

Un grave hecho se registró durante la tarde de este miércoles 19 de agosto en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, donde un integrante de la Policía resultó herido y un ciudadano fue neutralizado durante la reacción del uniformado.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso ocurrió hacia la 1:01 de la tarde, en inmediaciones de la calle 53A con calle 4.

El uniformado afectado un subintendente adscrito al CAI Galán.

Publicidad

Según la información inicial de las autoridades, el policía se encontraba cumpliendo funciones como auxiliar de información cuando un hombre ingresó al cubículo donde prestaba servicio.

El ciudadano, presuntamente sin mediar palabra, habría atacado al subintendente con un arma blanca.

Ante la situación se produjo un forcejeo entre ambos, el uniformado logró salir hacia la parte externa del CAI y reaccionó utilizando su arma de dotación contra el presunto agresor.

El ciudadano fue neutralizado durante la reacción policial. Las circunstancias exactas y el resultado final del procedimiento deberán ser establecidos mediante las diligencias judiciales correspondientes.

El subintendente fue trasladado al Hospital Central de la Policía, HOCEN, donde recibió atención médica, el subintendente presenta heridas abiertas en la cabeza y en uno de sus antebrazos.

Uno de los elementos que será clave dentro de la investigación corresponde a las cámaras de seguridad instaladas en el CAI.

Según la Policía, las imágenes permitirían observar el momento en el que el ciudadano ingresa al lugar y posteriormente se produce la agresión contra el uniformado.

La investigación también deberá establecer quién era el ciudadano involucrado, qué motivó su ingreso al CAI y cuáles fueron las circunstancias previas al ataque.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre el estado del uniformado y el resultado de las actuaciones judiciales.

Lea también

Salió a requisar una motocicleta y segundos después fue Asesinado. Judicial Salió a requisar una motocicleta y segundos después fue Asesinado. Dos hombres fueron asesinados dentro de un taxi; el tercer ocupante escapó. Bogota Dos hombres fueron asesinados dentro de un taxi; el tercer ocupante escapó. Auxiliar de Policía murió tras recibir un disparo dentro de la estación Bogota Auxiliar de Policía murió tras recibir un disparo dentro de la estación Hombre fue asesinado a tiros dentro de un taxi en pleno centro Bogota Hombre fue asesinado a tiros dentro de un taxi en pleno centro
Temas relacionados: ataque a policía CAI Galán MEBOG policía herido Bogotá Puente Aranda
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp