Salieron de la maleza y abrieron fuego: un muerto y cuatro heridos

Bogota

Una reunión dentro de un parqueadero terminó convertida en una escena de terror en el sur de Bogotá. Tres hombres armados aparecieron repentinamente desde una zona con vegetación y comenzaron a disparar contra un grupo de personas que se encontraba departiendo junto a varias camionetas.

El violento episodio se registró en el barrio Las Lomas, localidad Rafael Uribe Uribe, y dejó como saldo una persona muerta y otras cuatro heridas, según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Las circunstancias que rodean el caso mantienen abiertas varias preguntas para los investigadores: quiénes eran los atacantes, cómo sabían que las personas estaban allí, cuál era su objetivo y qué motivó la acción armada.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento por medios locales, varias personas llegaron al lugar a bordo de camionetas, estacionaron los vehículos y posteriormente permanecieron reunidas dentro del parqueadero.

Versiones preliminares indican que se encontraban departiendo y que algunas estarían consumiendo bebidas alcohólicas.

Todo transcurría aparentemente con normalidad hasta que tres hombres salieron desde una zona con vegetación ubicada detrás de los vehículos.

En cuestión de segundos comenzó la balacera.

Los sujetos dispararon contra quienes estaban en el lugar, mientras varias de las personas intentaban correr y buscar refugio ante la inesperada situación.

Parte de la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad, material que ahora representa una pieza fundamental dentro de la investigación judicial.

La Policía confirmó que una de las personas alcanzadas por los disparos murió en el lugar.

Otras cuatro resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

El teniente coronel Óscar Florez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, confirmó que unidades investigativas asumieron el caso y comenzaron la recolección de información que permita esclarecer lo ocurrido.

Aunque en un primer momento circularon reportes que hablaban de tres personas heridas, posteriormente la información oficial de la Policía estableció que fueron cuatro las trasladadas a centros médicos.

Los investigadores comenzaron a rastrear videos de seguridad tanto del parqueadero como de sectores cercanos.

El objetivo es reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después de la balacera y determinar la ruta que utilizaron para escapar.

Hasta ahora no se han informado capturas.

Uno de los principales interrogantes de los investigadores está relacionado con la forma en que aparecieron los responsables.

Los tres sujetos habrían permanecido ocultos o se habrían desplazado a través de la zona con vegetación antes de sorprender al grupo.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado que las personas estuvieran siendo vigiladas previamente ni que el ataque hubiese sido preparado con anticipación.

Tampoco se ha establecido públicamente si una de las personas reunidas era el objetivo específico de los disparos.

Por esta razón, las autoridades mantienen abiertas diferentes líneas investigativas.

Cualquier hipótesis sobre el motivo del hecho continúa siendo materia de investigación.

Las identidades de la persona que murió y de los cuatro heridos tampoco habían sido reveladas oficialmente.

Investigadores judiciales esperan que el análisis de las cámaras, los testimonios y los elementos encontrados en el lugar permitan establecer qué ocurrió antes de la balacera y, principalmente, identificar a los tres hombres que huyeron después de disparar.



