Bogotá

Este sábado 28 de noviembre de 2026 no aplica el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá, de acuerdo con el calendario de noviembre de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Los carros particulares pueden circular durante todo el día sin importar el último dígito de su placa.

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Para los particulares, la medida funciona de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. El domingo 29 de noviembre tampoco aplica.

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Taxis: restricción para placas terminadas en 5 y 6

El pico y placa para taxis rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Este sábado pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Es decir, no pueden transitar los terminados en 5 y 6.

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Transporte especial o placa blanca

Para los vehículos de servicio de transporte especial, la SDM indica que este sábado pueden circular los de placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0; la restricción cobija a los terminados en 5 y 6.

Vehículos de carga con más de 20 años

Para los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, el pico y placa rige los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. Hoy pueden circular los de placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, por lo que la restricción aplica para las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Resumen del pico y placa en Bogotá para este sábado

Carros particulares: no aplica.

no aplica. Taxis: no circulan placas 5 y 6 (5:30 a. m. a 9:00 p. m.).

no circulan placas 5 y 6 (5:30 a. m. a 9:00 p. m.). Transporte especial: no circulan placas 5 y 6.

no circulan placas 5 y 6. Carga mayor de 20 años: no circulan placas impares (5:00 a. m. a 9:00 p. m.).

¿Y el pico y placa los sábados para carros de otras ciudades?

La Alcaldía anunció en noviembre de 2025 que los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrían pico y placa dos sábados al mes, pero el calendario oficial de noviembre de 2026 indica que hoy no aplica la restricción para vehículos particulares.

Pico y placa solidario

Quienes necesiten circular en días con restricción pueden tramitar el pico y placa solidario únicamente en el portal oficial de la Secretaría de Movilidad (movilidadbogota.gov.co). La entidad recomienda desconfiar de páginas no oficiales que ofrecen este permiso.