Barrancabermeja activa plan para proteger sus ciénagas tras la muerte de varios manatíes.

Barrancabermeja

Barrancabermeja avanza en un plan de acción para proteger y recuperar sus ciénagas, mediante medidas que buscan prevenir la contaminación de las fuentes hídricas y conservar las especies que habitan estos ecosistemas del Magdalena Medio. La iniciativa fue acordada entre autoridades ambientales, organismos de control y diferentes entidades, luego de las preocupaciones generadas por el deterioro de los cuerpos de agua y los casos de manatíes encontrados sin vida durante los últimos años.

Entre las principales acciones contempladas se encuentra la instalación de una barrera permanente para contener posibles residuos de hidrocarburos y aceites antes de que lleguen a la bocatoma del acueducto de Barrancabermeja. También se acordaron inspecciones ambientales en las ciénagas San Silvestre y El Llanito, así como la revisión de posibles afectaciones relacionadas con actividades petroleras y el seguimiento a los procesos de recuperación de zonas intervenidas.

Uno de los antecedentes que mantiene encendidas las alertas ambientales es el hallazgo de cuatro manatíes sin vida, registrado el pasado 23 de septiembre en los caños San Silvestre y El Rosario. Según los reportes conocidos, durante los últimos años se han contabilizado 21 casos de manatíes encontrados muertos en esta región. Sin embargo, las causas de los fallecimientos recientes continúan bajo investigación y hasta el momento no se ha establecido oficialmente que estén relacionados con contaminación por hidrocarburos u otras sustancias.

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La Alcaldía de Barrancabermeja, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Procuraduría y otras entidades participan en el seguimiento de las medidas, que también contemplan fortalecer la conservación del manatí antillano e involucrar a las comunidades de pescadores en iniciativas sostenibles. Para el próximo 20 de octubre está prevista una nueva reunión en la que se evaluarán los compromisos adquiridos y los avances del plan de protección ambiental.