Varios disparos acabaron con la vida de Miguel Ángel dentro de un establecimiento nocturno

Barrancabermeja

Un hombre identificado como Miguel Ángel Campo, de 31 años, fue asesinado durante un ataque armado ocurrido en el interior de un establecimiento nocturno de Barrancabermeja.

El hecho ocurrió en las últimas horas de este jueves 30 de julio de 2026 en Green Market, un establecimiento ubicado en el barrio María Eugenia, perteneciente a la comuna 7 del Distrito Petrolero.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion El Verídico, la víctima se encontraba dentro del lugar cuando fue atacada con arma de fuego.

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Miguel Ángel recibió varios impactos y falleció en el establecimiento debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la forma en que ocurrió el ataque ni sobre el número de personas que habrían participado.

Unidades de la Policía acordonaron la zona mientras funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron elementos materiales probatorios.

Los investigadores también comenzaron a revisar testimonios y posibles cámaras de seguridad del sector para reconstruir los momentos previos al crimen, establecer la ruta de escape de los responsables e identificar a quienes participaron en el homicidio.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido públicamente los móviles del ataque.

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El asesinato de Miguel Ángel Campo continúa bajo investigación y se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido.