Grave accidente bajando del aeropuerto Palonegro: camión terminó volcado en la vía hacia Girón

Área metro

Un grave accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026, en la via que comunica del Aeropuerto Internacional Palonegro hacia el municipio de Girón, Santander. Un camión de carga terminó volcado en este importante corredor vial, dejando a su conductor lesionado y generando preocupación entre quienes transitaban por el sector.

De acuerdo con información preliminar, en el vehículo pesado se movilizaban dos personas: el conductor y un acompañante. Tras el aparatoso volcamiento, el acompañante logró salir del camión y fue visto caminando en el lugar del accidente, mientras que el conductor necesitó ayuda para ser rescatado del vehículo, debido a las condiciones en las que quedó después del siniestro.

Publicidad

Una vez fue rescatado, el conductor recibió asistencia y posteriormente fue trasladado a un centro médico para recibir atención por el momento no se conoce la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido durante el accidente. Por el momento, no se conoce un reporte oficial sobre su estado de salud ni se ha confirmado si el acompañante presentó alguna lesión.

Publicidad

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el accidente, pero se presume que seria una falla en los frenos del automotor ya que de las llantas salia humo, o si seria algotra falla mecanica.

Por el momento la via esta reducida a un solo carril unidades de policia ya senecunatran en el lugar se pide a las personas que transitan por este sector tener paciencia y precausion mientras se retira el vehiculo.