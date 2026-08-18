Grave accidente en la vía a la Mesa de Los Santos cobró la vida de Laura Sierra

Accidentes

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del lunes festivo terminó cobrando la vida de una mujer identificada como Laura Sierra, en jurisdicción del municipio de Los Santos, Santander.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Fuente, sobre un tramo vial que, según habitantes de la zona, presenta problemas de iluminación durante las noches.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente todavía no han sido establecidas públicamente y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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De acuerdo con la información conocida, Laura sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser auxiliada en el lugar para posteriormente ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Tras ingresar al centro médico, la mujer permaneció bajo atención especializada debido a la gravedad de los traumatismos que presentaba.

Sin embargo, durante las últimas horas su condición se habría deteriorado y, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, este martes se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades de tránsito deberán establecer la dinámica exacta del accidente, determinar qué factores pudieron influir y precisar si hubo otros vehículos involucrados.

Por ahora no se ha informado oficialmente sobre las causas concretas del siniestro.

La muerte de Laura generó numerosas expresiones de tristeza entre personas cercanas que comenzaron a despedirla a través de redes sociales.

Uno de los mensajes publicados refleja que la joven había compartido con conocidos apenas unas horas antes del accidente:

“Mi Laurita, te voy a extrañar mucho, y pensar que anoche te fuiste conmigo hasta mi casa. Mi niña, esto es muy duro”.

Será la investigación de las autoridades la que permita determinar si las condiciones de la carretera tuvieron alguna incidencia en el accidente o si existieron otros factores relacionados.