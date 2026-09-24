Erika Sierra de 27 años, la mujer que murió en el accidente entre el anillo vial y Porvenir

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La joven se movilizaba en una motocicleta por la vía que comunica a El Porvenir con el Anillo Vial, en Girón. Una primera versión señala que habría perdido el control cuando intentaba adelantar una turbo, sin embargo las causas exactas del accidente deberá ser establecida por las autoridades.

Un aparatoso e impactante accidente de tránsito cobró la vida de Erika Zuley Sierra Calderón, de 27 años, en la noche de este jueves 24 de septiembre, en la vía que comunica al sector de El Porvenir con el Anillo Vial, por el corredor conocido como Malpaso, en jurisdicción de Girón.

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El siniestro se registró aproximadamente a las 6:30 de la noche, cuando la joven se movilizaba en una motocicleta de placa DLA57H y, por circunstancias que todavía son materia de investigación, terminó involucrada en un accidente con un vehículo de carga tipo turbo que transitaba por el mismo corredor.

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Según una versión preliminar entregada por el conductor de la turbo, tanto el vehículo de carga como la motocicleta descendían desde El Porvenir hacia el Anillo Vial por la vía Malpaso.

De acuerdo con ese relato inicial, Erika habría intentado adelantar la turbo cuando ambos vehículos se movilizaban en el mismo sentido. En medio de esa maniobra, la joven presuntamente se habría asustado, y habría perdido el control de la motocicleta y posteriormente cayó sobre la calzada.

Según la versión conocida inicialmente en el lugar, tras la caída la motociclista habría quedado en el mismo carril del vehículo de carga y una de las llantas traseras, al parecer la del costado izquierdo, habría pasado sobre su cuerpo.

Conductores que transitaban por el sector presenciaron las consecuencias del accidente y se detuvieron para intentar auxiliar a la joven. De inmediato, la comunidad dio aviso a los organismos de emergencia y a la Policía Nacional.

Erika quedó tendida boca abajo sobre la vía, mientras alrededor de su cuerpo se observaba un lago hemático que evidenciaba la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Las primeras versiones conocidas en el sitio señalaban que las lesiones más graves se habrían producido después de que las llantas traseras del vehículo de carga pasaran sobre el cuerpo de la motociclista. Esta circunstancia también deberá ser corroborada dentro de la investigación.

Una ambulancia llegó minutos después al lugar del accidente. El personal asistencial valoró a la joven, pero únicamente pudo confirmar que ya no presentaba signos vitales.

Las heridas sufridas fueron de tal gravedad que Erika falleció en el mismo lugar del siniestro, sin que fuera posible trasladarla a un centro asistencial.

La Policía Nacional también hizo presencia en el corredor vial poco después de ocurrido el accidente. Los uniformados apoyaron inicialmente la atención de la emergencia y ayudaron a regular el tráfico mientras llegaban las unidades encargadas del procedimiento judicial y de tránsito.

La circulación por la vía se vio afectada durante varios minutos debido al acordonamiento de la zona, la presencia de los vehículos involucrados y las labores adelantadas por las autoridades.

Posteriormente llegaron unidades de la Secretaría de Tránsito de Girón, cuyos funcionarios acordonaron la escena y comenzaron la inspección técnica del lugar.

Los agentes realizaron la fijación de los elementos encontrados en la vía, verificaron la posición de la motocicleta y del vehículo de carga, recopilaron las primeras versiones y adelantaron el respectivo levantamiento del cuerpo de Erika Zuley Sierra Calderón.

La motocicleta de placa DLA57H permaneció en el lugar mientras se adelantaban las diligencias correspondientes. El vehículo tipo turbo también quedó a disposición del procedimiento mientras se recopilaba la información necesaria para la investigación.

Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente una responsabilidad ni han confirmado de manera definitiva la secuencia en la que ocurrió el accidente. La inspección técnica, los testimonios y demás elementos recopilados serán fundamentales para determinar qué ocurrió en los segundos previos a la muerte de Erika.