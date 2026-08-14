Un muerto y una mujer gravemente herida dejó fuerte accidente en carretera

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde del jueves 13 de agosto dejó una persona fallecida y una mujer gravemente herida en la vía nacional, a la altura de la intersección que permite el ingreso al municipio de Guapotá, Santander, sector conocido como El Letrero.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde e involucró un campero Mitsubishi de placas BER-501 y un vehículo tipo turbo identificado con placas TFS-332.

De acuerdo con versiones entregadas por testigos a un medio local, el conductor del campero habría perdido el control del vehículo presuntamente después de sufrir un microsueño y terminó chocando contra el turbo.

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Esta versión es preliminar y deberá ser establecida técnicamente por las autoridades de tránsito mediante la inspección del lugar, el análisis de los vehículos y los demás elementos recopilados durante la investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Mitsubishi sufrió un volcamiento y quedó seriamente afectado.

El conductor del campero sufrió múltiples traumatismos y murió en el lugar del accidente antes de que pudiera ser trasladado a un centro asistencial.

Una mujer que viajaba como pasajera resultó gravemente herida. Organismos de emergencia la auxiliaron y posteriormente fue trasladada al hospital más cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su evolución clínica ni se han revelado las identidades de las personas involucradas.

Tras el accidente, las autoridades realizaron el cierre total del corredor nacional mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y la inspección judicial correspondiente.

Unidades de tránsito deberán determinar con precisión la dinámica del choque y establecer si factores como velocidad, condiciones mecánicas, estado de la carretera o una posible pérdida momentánea de atención tuvieron incidencia en el siniestro.

El cuerpo del conductor fue retirado del lugar una vez culminaron los procedimientos judiciales y será sometido a los análisis médico-legales correspondientes.

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