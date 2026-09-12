Alexander y Juan Felipe murieron tras grave accidente en una vía de Santander esta madrugada

Accidentes

Una madrugada trágica se vivió este sábado 12 de septiembre en Barrancabermeja, luego de que un grave accidente de tránsito dejara como saldo dos jóvenes fallecidos.

Las víctimas fueron identificadas como Alexander Pérez Hernández y Juan Felipe Viloria, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos.

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El siniestro se registró durante las primeras horas de la madrugada en el barrio Torcoroma, sector conocido como El Triángulo, donde habitantes de la zona se encontraron con una escena que generó profunda conmoción.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Alexander y Juan Felipe sufrieron lesiones de extrema gravedad como consecuencia del accidente.

Pese a la atención de la emergencia, los dos jóvenes quedaron sin signos en el sitio.

Las autoridades llegaron posteriormente para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y adelantar la inspección técnica.

Uno de los principales interrogantes es establecer qué provocó el siniestro.

Las autoridades deberán determinar la trayectoria del vehículo o vehículos involucrados, la velocidad, las condiciones de la vía y cualquier otro factor que pudiera haber incidido.

También será fundamental establecer si existieron testigos o cámaras de seguridad en el sector que permitan reconstruir los minutos previos al accidente.

El accidente generó impacto entre habitantes del barrio Torcoroma y personas que transitaban por el sector durante la madrugada.

Unidades judiciales se encargaron de realizar la inspecion del lugar del accidente y el posterior traslado de los cuerpos a medicina legal.﻿