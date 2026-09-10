Identificada la bumanguesa que murió atrapada en su camioneta tras choque múltiple en Campo 23

Accidentes

Nuevos detalles permitieron esclarecer cómo ocurrió el grave accidente de tránsito que durante la mañana del miércoles 9 de septiembre dejó sin vida a una mujer y otras dos personas lesionadas en una vía de Santander.

La víctima fue identificada como Liliana Guzmán Rivera, bumanguesa e ingeniera civil egresada de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

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Liliana viajaba desde Medellín hacia Bucaramanga acompañada de su esposo cuando quedaron involucrados en una colisión en cadena entre cuatro vehículos.

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El siniestro ocurrió hacia las 10:00 de la mañana, en el kilómetro 103+100, sector Aguas Blancas, jurisdicción de Simacota, sobre el corredor vial del Magdalena Medio.

Liliana y su esposo se movilizaban en una camioneta Nissan de placas GHP-287.

Inicialmente, durante las primeras horas posteriores al accidente, se conocía únicamente que el automóvil tenía matrícula de Bucaramanga y se desconocía la identidad de la persona fallecida.

Con el avance de las diligencias se estableció que se trataba de Liliana Guzmán Rivera, una profesional bumanguesa que regresaba a la ciudad junto a su compañero sentimental.

Era la segunda de cinco hermanos y personas cercanas la recuerdan como una mujer trabajadora y amable.

El reporte conocido posteriormente permitió reconstruir de manera preliminar la secuencia del accidente.

Los cuatro automotores se movilizaban en sentido norte-sur y llegaron a un tramo donde actualmente se adelantan trabajos relacionados con la construcción de la doble calzada.

En este punto existía un sistema temporal de control de tráfico de “pare y siga”, por lo que los vehículos debían reducir la velocidad y detenerse de acuerdo con las indicaciones establecidas en la vía.

Según la reconstrucción preliminar, un tractocamión de placas WOL-709, impactó la parte posterior de la camioneta Nissan en la que viajaban Liliana y su esposo.

La fuerza de la colisión habría proyectado el vehículo particular contra un camión Foton de placas LPM-264.

A su vez, este camión terminó involucrado en otro choque contra un segundo tractocamión de placas ESX-836.

De esta manera, lo que inicialmente se reportaba como un accidente entre tres automotores terminó confirmado como una colisión múltiple que involucró cuatro vehículos.

La peor parte del impacto la sufrió la camioneta en la que viajaba la pareja.

Liliana quedó atrapada dentro del automotor producto de la fuerza de la colisión.

Aunque organismos de atención llegaron al sitio y se adelantaron las labores correspondientes para auxiliar a las personas afectadas, las lesiones sufridas por la ingeniera fueron de extrema gravedad y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Su esposo, quien conducía la camioneta, resultó lesionado y fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

El conductor del camión Foton también resultó afectado y sufrió, según los reportes conocidos, fracturas en sus extremidades inferiores.

Los conductores de los dos tractocamiones resultaron ilesos.

La investigación ahora se concentra en establecer qué ocurrió segundos antes del primer impacto y determinar por qué no fue posible evitar la colisión.

De manera preliminar, el reporte de las autoridades de tránsito contempla como posible hipótesis una falta de distancia de seguridad entre los vehículos.

Sin embargo, esta circunstancia deberá ser confirmada mediante las labores técnicas correspondientes.

Los investigadores deberán analizar la velocidad a la que se desplazaban los automotores, la distancia que existía entre ellos, las condiciones del tramo, la señalización implementada por las obras y la reacción de los conductores al llegar al punto del “pare y siga”.

Más allá de la investigación vial, la tragedia dejó de luto a una familia santandereana.

Liliana Guzmán Rivera era ingeniera civil egresada de la Universidad Industrial de Santander y hacía parte de una familia de cinco hermanos.

Su recorrido de regreso desde Medellín hacia Bucaramanga terminó inesperadamente en el sector de Aguas Blancas.

Ahora serán las autoridades las encargadas de establecer técnicamente las responsabilidades y determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el choque en cadena.

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