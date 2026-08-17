Accidente en Piedecuesta cobró la vida de Sneider Silva tras chocar con un vehículo

Accidentes

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un joven durante la madrugada de este domingo 16 de agosto en el municipio de Piedecuesta, Santander.

La víctima fue identificada como Sneider Alexander Silva Vera, de 25 años, quien se movilizaba en una motocicleta cuando ocurrió el hecho, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, en inmediaciones del retorno de la cancha Villa Concha.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el accidente se habría presentado en el sector del deprimido. Por circunstancias que son materia de investigación, Sneider habría colisionado con un vehículo, y sufriera múltiples lesiones producto del fuerte impacto.

Publicidad

Personas que se encontraban en el sector auxiliaron al joven y personal de una ambulancia lo traslado de urgencia hasta un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ingresó sin signos vitales y los profesionales de la salud confirmaron su deceso.

Al lugar y posteriormente al centro médico acudieron las autoridades encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes. Agentes de tránsito de Piedecuesta realizaron la inspección técnica del cuerpo, que posteriormente quedó a disposición de Medicina Legal.

Las autoridades deberán establecer mediante la investigación y los elementos recopilados cómo se produjo exactamente la colisión y qué responsabilidad tuvieron los vehículos involucrados.