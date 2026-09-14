Día clave para Laura Sarabia: Fiscalía avanza con imputación por polémico caso.

Colombia

Un nuevo y determinante capítulo judicial comenzó este lunes 14 de septiembre para Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al expresidente Gustavo Petro durante su Gobierno.

Sarabia comparece ante un juez de control de garantías de Bogotá dentro del proceso relacionado con la prueba de polígrafo practicada en 2023 a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera para su familia.

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La Fiscalía busca imputarle a la exfuncionaria los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado, dentro de una investigación que lleva varios años y que surgió tras conocerse públicamente el procedimiento al que fue sometida Meza.

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La diligencia comenzó durante la mañana de este lunes y representa uno de los momentos judiciales más importantes que ha enfrentado Sarabia desde que dejó el Gobierno.

El caso se remonta a enero de 2023, después de que se reportara la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Laura Sarabia.

Marelbys Meza terminó siendo sometida a una prueba de polígrafo en dependencias oficiales mientras Sarabia ocupaba un importante cargo dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

La Fiscalía busca determinar si en medio de ese procedimiento se habría producido un uso indebido de funciones y recursos del Estado y si Meza habría sido sometida a actuaciones contrarias a la ley.

Laura Sarabia ha rechazado los señalamientos en su contra y ha sostenido que no dio la orden para que Marelbys Meza fuera sometida al polígrafo.

Antes de llegar a esta instancia también se conocieron acercamientos con la Fiscalía para explorar una posible salida negociada al proceso. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y Sarabia no aceptó cargos.

La audiencia continúa este lunes y se esperan nuevos detalles sobre los elementos que tiene la Fiscalía para sustentar la imputación contra la exfuncionaria.