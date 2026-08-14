Una moto, un carro y una tragedia: menor murió tras fuerte choque

Santander

Un menor de edad perdió la vida como consecuencia de un grave accidente de tránsito registrado en jurisdicción de Barrancabermeja, Santander.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 4 de la vía que comunica a Barrancabermeja con el sector de Pénjamo.

De acuerdo con la información conocida por el medio digital El Veridico, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta de placas VBF-99F y un automóvil identificado con placas CPT-411.

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El menor conducía la motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, se produjo la colisión con el automóvil.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones de gravedad. Aunque recibió atención médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El conductor del automóvil, por su parte, resultó ileso.

Las autoridades de tránsito adelantan las diligencias correspondientes para reconstruir la dinámica del accidente y determinar cuál de los vehículos tenía la prelación, las condiciones de la vía y otros factores que pudieron influir en el siniestro.

También deberán establecerse aspectos como la velocidad de los automotores, visibilidad en el sector y posibles maniobras realizadas segundos antes de la colisión.

Hasta el momento no se ha revelado públicamente la identidad del menor fallecido.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.